Insectenkweker Wadudu sluit deuren in Hoogersmilde: locatie Beilen blijft wel open

Insectenkweker Wadudu stopt in Hoogersmilde. Het bedrijf kweekt er onder andere meelwormen om te verkopen als voer, maar dat is financieel niet meer haalbaar.

Dat laat curator Sander Vos weten die zich buigt over het faillissement. "Wadudu deed met name zaken met een grote afnemer uit Frankrijk, maar die samenwerking is gestopt. Dat maakte het voor het bedrijf moeilijk om het hoofd boven water te houden."

De komende week wordt gekeken of doorverkoop mogelijk is. "Verschillende kandidaten hebben zich gemeld", gaat Vos verder. De eigenaar van het bedrijf is gevraagd om een reactie, maar verwijst naar de curator.

Locatie Beilen gaat door

In Beilen heeft het Wadudu nog een onderzoekslab, dat is volgens de curator niet failliet en gaat door onder de huidige eigenaren.

"Wat betreft de plek in Hoogersmilde is onze eerste prioriteit dat de insecten gewoon in leven blijven. De werkzaamheden die daar plaatsvinden, blijven voorlopig gewoon doorgaan tot er een mogelijke vervanger is gevonden", aldus Vos.

Rechtszaken

Wadudu kwam al meerdere malen in opspraak en met name het onderzoekslab in Beilen. Omwonenden daar klaagden over stank en deden hun beklag bij het bedrijf en de gemeente. Verschillende maatregelen volgden maar de overlast werd voor de buurt niet minder.

Zo waren er meerdere rechtszaken over de overlast. Ook deden omwonenden hun beklag bij de rechtbank over de vergunning, die zou niet in orde zijn. De rechter gaf ze daar gelijk in.