FC Emmen zonder Jansen, Van Rhijn en Kolar

FC Emmen moet het morgenavond in het uitduel tegen SC Heerenveen stellen zonder Marko Kolar, Ricardo van Rhijn en Anco Jansen. Het drietal is niet fit genoeg om morgen een rol te spelen in Friesland.

Kolar miste de vorige wedstrijd, thuis tegen Fortuna Sittard, ook al en trainde deze week niet mee. Van Rhijn en Jansen speelden wel afgelopen zondag. Hoelang het drietal niet inzetbaar is is niet bekend.

Op basis van de trainingen neemt Hilal Ben Moussa tegen SC Heerenveen de vrijgekomen plek van Anco Jansen in en speelt Emmen in een ietwat andere veldbezetting dan normaal, met drie van origine verdedigende middenvelders en daarvoor Sergio Peña die vooral de ruimte op links moet benutten.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Telgenkamp, Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan, Tibbling, Chacon, Ben Moussa, Peña, Laursen en De Leeuw

SC Heerenveen werkte vanochtend met een nagenoeg complete spelersgroep toe naar de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Arjen van der Heide was de enige voetballer die ontbrak. De vleugelaanvaller heeft last van enkelklachten. Het is nog onduidelijk hoe lang Van der Heide is uitgeschakeld.

Verder kan Heerenveen-trainer Johnny Jansen zaterdagavond beschikken over een fitte spelersgroep. Zo stond deze week onder anderen Stanislav Shopov op het veld. De Bulgaarse middenvelder kwam vlak voor het sluiten van de transferperiode over van Botev Plovdiv, vloog een week later naar Nederland en moest vervolgens tien dagen in quarantaine. Shopov trainde in die periode wel individueel.

Heerenveen voetbalde vorig weekend tegen Ajax (5-1 nederlaag) met een vijf defensieve krachten, maar vermoedelijk kiest Jansen tegen FC Emmen weer voor een formatie met vier verdedigers. Dit gaat dan ten koste van Ibrahim Dresevic.

Live op Radio Drenthe

SC Heerenveen - FC Emmen begint morgenavond om 21.00 uur. Radio Drenthe Sport doet uiteraard live verslag. De uitzending begint om 20.30 uur.