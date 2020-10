Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Niet zo heel veel. Corona zet dit jaar een streep door veel evenementen en zeker nu tijdens de halve lockdown is er niet heel veel te doen.

Toch ligt Drenthe niet helemaal plat en zijn er her en der nog wel evenementen die doorgaan. Of inmiddels zo zijn georganiseerd dat het past binnen de halve lockdown. Voor alle onderstaande evenementen geldt wel: ga niet allemaal tegelijk en houdt de coronamaatregelen in acht.

Op de markt...

...is je gulden een daalder waard. Dat was altijd al zo, maar nu in coronatijd kan je er zelfs een heel uitje van maken. Doe je nooit je boodschappen op de markt? Doe dat dit weekend gewoon wel eens. In Frederiksoord is zaterdagochtend zelfs een volledig biologische markt ingericht. Ligt Frederiksoord niet op de route? Dan zijn de markten in onder andere Meppel, Hoogeveen en Klazienaveen ook gewoon open op zaterdag voor de wekelijkse boodschappen.

Kom je er ineens op zondag achter dat je toch niet alles in huis hebt gehaald wat je zou willen? Geen probleem: het is koopzondag in Emmen. Ter uwer vermaak zijn er levende standbeelden te zien in het centrum van Emmen tijdens deze koopzondag. Let wel: ga in je eentje winkelen.

Het bos in

De allerbeste manier van coronaproof iets leuks doen is naar het bos gaan. Je mag namelijk naar buiten en een bos kan je niet afgelasten. Er zijn nog georganiseerde wandelingen, maar lang niet alle georganiseerde wandelingen gaan door. De Paddenstoelenwandeling met Frank gaat wel door. Er is maar een select groepje dat mag Wandelen met Frank, dus is opgave nodig.

Een activiteit in het bos dat wel is afgelast is de Paddenstoelenbingo in het Asserbos. Althans, het georganiseerd zoeken naar paddenstoelen en die afstrepen op de bingokaart gaat niet door. Wat wel kan is in je eentje het bos in gaan en daar met de te downloaden bingokaart zelf op zoek gaan naar de paddenstoelen.

Digitale Nacht van de Nacht

Het mag inmiddels een traditie heten: De Nacht van de Nacht. In het weekend van het verzetten van de klok (om 3.00 uur in de zaterdagnacht verzet je de klok naar 2.00 uur) wordt jaarlijks de Nacht van de Nacht gehouden. Tijdens die nacht willen De Natuur- en Milieufederaties aandacht schenken aan de lichtvervuiling in Nederland. Dat doen ze door massaal overal het licht uit te doen, bij bedrijven, overheidsinstellingen of gewoon thuis. Normaal horen daar ook activiteiten bij zoals een nachtelijke zoektocht door het Zuiderpark in Hoogeveen of sterrenkijken door de Radiotelescoop in Dwingeloo.

Dit jaar zijn echter alle activiteiten afgelast. Wat overblijft is het doven van de lichten. Ook zijn er nog wel activiteiten te volgen via een livestream op de website van de Nacht van de Nacht. Dus in de nacht van zaterdag op zondag: lichten in huis uit en livestream aan.

Overigens werkt het weer komend weekend prima mee met het coronaproof genieten van je weekend. Zondag gaat het vrijwel zeker de hele dag regenen. Gewoon gezellig met de familie binnen zitten kan ook een prima activiteit zijn komend weekend.