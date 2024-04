Aangifte tegen Derksen om uitspraken over Fries Kamerlid

De Friese tak van discriminatie.nl gaat aangifte doen tegen Johan Derksen om zijn uitspraak over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop. Dat heeft de directeur van het meldpunt en kenniscentrum, Tûmba Mirka Antolovic, donderdagmiddag gezegd.

De uit Grolloo afkomstige Derksen zei eergisteren in het tv-programma Vandaag Inside onder meer dat Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop volgens hem "geen echte Fries" is. De GroenLinks-PvdA-politicus is geboren in Ethiopië en werd toen hij een paar maanden oud was geadopteerd door Friese ouders.

Friese taal

In het praatprogramma werd een fragment getoond waarin De Hoop opkwam voor het behoud van de Friese taal. "Hij is toch geen Fries, kom op zeg", zei Derksen daarover. "Ik ben toch ook geen Surinamer?" Wat Derksen betreft had het Kamerlid geen recht om over de Friese taal te praten, omdat hij er niet is geboren.

De Hoop reageerde zelf op de rel met een video op X, waarvoor hij veel bijval kreeg van andere politici. Omrop Fryslân meldde donderdag dat het Kamerlid geen aangifte gaat doen wegens racisme. Woensdag zei Derksen in Vandaag Inside dat hij geen excuses gaat maken voor zijn uitspraken.

Bij de meldpunten van discriminatie.nl door het hele land waren tot donderdagavond ruim 680 klachten binnengekomen over de uitspraken van Derksen.

