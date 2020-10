De dubbele klap van Assen is niet meer

Dat vergt best even wat tijd. Want het slopen van een brug 'dat doe je met beleid', zo zegt projectleider Hendrik Snippe van Machinefabriek Rusthoven in Groningen. Zij leveren de nieuwe brug, maar zijn ook verantwoordelijk als hoofdaannemer voor de sloop van de oude. "En we kunnen hier natuurlijk geen ongelukken gebruiken, de sloop moet rustig en veilig gebeuren."

'Niet simpelweg de sloopkogel'

Ook wordt er gekeken wat er van de brug nog hergebruikt kan worden. "Het remwerk dat al uit het water is gehaald, dat zijn die dikke palen op de wal, waren hier in Assen aan hun tweede leven begonnen. Dus wie weet volgt er nog weer een derde leven. En misschien kunnen er meer brugonderdelen ergens voor gebruikt worden", aldus Snippe.

Even simpel de sloopkogel tegen de ophaalbrug aankegelen, waardoor alles in één keer in elkaar stort, dat is er dus niet bij. Het blijkt vanmorgen uiteindelijk nog een hele puzzel te zijn, om het eerste deel van de Enkeerdbrug eruit te takelen. De houten brug geeft zich niet zomaar gewonnen. Kabels en balken zitten in de weg, en de snijbrander moet eraan te pas komen om het eerste stuk ook echt los te krijgen.

(verhaal gaat verder onder de video)

Na anderhalf uur voorbereidend werk, met kettinggekletter, snijbranderskunsten en wat duw- en trekwerk, begint het ineens flink te kraken. De eerste hap is er eindelijk uit. De bovenbouw zweeft door de lucht. En het doet projectleider Peter van Delden van de gemeente Assen 'ook best een klein beetje pijn', het kijken naar de sloop van de karakteristieke fiets- en wandelbrug bij Marsdijk.

"Eerlijk is eerlijk, het is een mooi authentiek bruggetje. Zeker een mooi plaatje, waar ook toch ook veel bewoners aan gehecht waren. Alleen was het financieel gewoon beter er nu toch afscheid van te nemen, gezien alle onderhoudskosten. Maar er komt ook heel iets moois voor terug, weer een nieuwe ophaalbrug, maar dan van staal. Een beetje in de stijl van de oude Enkeerdbrug", zegt Van Delden.

Honderd jaar mee

Kosten van het hele project zijn opgelopen naar 1,1 miljoen, terwijl er aanvankelijk op zeven ton gerekend was. "Maar de brug moet dan ook honderd jaar meegaan. Dat is toch wel even wat anders dan de 23 jaar van deze houten versie. Maar hij was aan groot onderhoud toe en dat moest zo gigantisch veel kosten, dat vervanging toch de beste optie was voor de lange termijn", vertelt Van Delden.

Rank en slank

Hendrik Snippe vindt het definitieve afscheid van de ophaalbrug over het Havenkanaal ook 'best een beetje zonde'. "Het is een bijzonder exemplaar. Het is een dubbele klap en die zie je niet zoveel. Maar er komt een ranke, slanke brug voor terug", glimlacht Snippe.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De houten ophaalbrug bij Marsdijk geeft zich niet zomaar gewonnen, de snijbrander is nodig (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De bruggenbouwer weet waar hij het over heeft. Want in hun machinefabriek in Groningen aan het Winschoterdiep wordt momenteel nog hard gewerkt aan de nieuwe Enkeerdbrug. In januari moet het exemplaar klaar zijn, "als corona tenminste geen roet in het eten gooit", en gaat de brug via het Noord-Willemskanaal varend naar Assen. Binnen een dag ligt volgens Snippe het stalen gevaarte dan op zijn plek, waarna het uiteindelijk nog enkele weken duurt voordat alles technisch is opgebouwd en de brug ook daadwerkelijk kan draaien.

Lange aanloop

Projectleider Peter van Delden van de gemeente Assen is blij dat er nu eindelijk een einde komt aan een verhaal wat 'best wel een lange aanloop heeft gehad'. "De keuze voor een vaste oeververbinding of toch weer een ophaalbrug, dat heeft veel tijd gekost. En daarna nog de extra kosten van meer dan vier ton, omdat er technische onderdelen in het verhaal vergeten waren. Maar we hebben geluisterd naar de bewoners. Die wilden geen steile oeververbinding, al was dat financieel aantrekkelijker, maar die wilden graag weer een ophaalbrug. Daar is de ontwerper mee aan de slag gegaan. En inmiddels zijn we zover, dat nu alles op zijn plek kan vallen."

Als alles meezit is de nieuwe Enkeerdbrug in februari klaar voor gebruik, en kan dit voorjaar de eerste pleziervaart richting de Blauwe As weer door het Havenkanaal varen. Dit keer niet via een dubbele klap, maar een enkele.

De nieuwe stalen versie van de Enkeerdbrug bij Assen is 'rank en slank' en weer een ophaalbrug (Rechten: impressie ipv Delft)

De sloop van de Enkeerdbrug begint