Lift Asser Citadel defect: 'Dit is de druppel'

Bewoners van de Citadel in Assen kunnen sinds woensdag niet meer automatisch op en neer. De lift in het gebouw van twaalf verdiepingen is defect en dat heeft verregaande gevolgen.

Een reparateur is langs geweest in de Citadel, maar hij kon de problemen niet direct verhelpen. Er moet een onderdeel uit Frankrijk komen en dat zal er pas dinsdag zijn. Tot die tijd moeten de bewoners met de trap op en neer. Voor veel mensen is dat geen probleem, maar lang niet voor iedereen.

Op de negende verdieping woont een echtpaar waarvan de man des huizes terminaal ziek is. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis, maar wil graag thuis sterven. Vanwege zijn ziekte kan hij niet met de trap naar boven. Zijn vrouw kon hem ook niet bezoeken. Zij is eerder ziek geweest en kan daardoor moeilijk traplopen. De vrouw is inmiddels bij haar dochter ingetrokken en overweegt een hotel te boeken. Op die manier kan haar man bij haar zijn als hij sterft.

'De maat is vol'

Voor de bewonerscommissie van de Citadel is de maat vol. Jacqueline Gaus van de bewonerscommissie heeft al verschillende keren contact opgenomen met verhuurder MVGM, maar de communicatie loopt 'ontzettend stroef'. "Dit is zo schrijnend", stelt ze vast.

Het verbaast haar dat MVGM niet met een oplossing komt. "Hier wonen oudere mensen. Wat nou als iemand bovenin een hartinfarct krijgt of dergelijke? Hoe moet die persoon dan in de ambulance komen?" Welke oplossing voor haar zou werken? "Zet er maar een bouwlift tegenaan."

Het liefst zou Gaus met MVGM om tafel willen zitten om alle problemen rond de Citadel op te lossen. "Wij als bewonerscommissie hebben nergens een stem in. MVGM gaat in de VvE praten met woningeigenaren, maar wij als huurders horen alles pas achteraf. Dat moet anders. Zij stemmen namens ons in de VvE, dat is altijd in hun eigen voordeel."

Meer problemen

Volgens Gaus vallen in de Citadel wel vaker mankementen op. "Ik woon op de derde etage en we hebben regelmatig dat het riool verstopt zit. Wat bleek nou? Er zat nog bouwafval in de de elleboogjes van de riolering. Dat wordt wel vergoed door MVGM, maar tot maar een paar honderd euro. En dan?"

De verstopping bleek niet het enige probleem. "We hebben zwarte plekken rond de stopcontacten gehad. Toen hebben ze ons huis vacuüm getrokken en bleek dat daar de uitlaatgassen van de parkeergarage ons huis binnenkwamen. Dat is opgelost, maar bij de dokter werd wel vastgesteld dat ik koolmonoxide in mijn bloed had."

"En we hebben vorig jaar ineens gehad dat de buizen die condenswater moeten afvoeren vol water zaten. Daar bleek vuil in te zitten. Toen hebben ze bij mij een gat in de muur gemaakt, terwijl bleek dat ze er bij de bovenbuurman gewoon bij hadden gekund. Zat ik met een gat in de muur. Het ergste is nog, die buizen zouden net als de lift jaarlijks nagekeken moeten worden. Ik heb nog nooit iemand het na zien kijken."

Liftcontrole

Gaus twijfelt ook of de lift wel jaarlijks een inspectie krijgt. "Die zit er sinds het begin van het gebouw. We mogen eisen dat er een goede controle is. En ik wil weten wanneer de lift voor het laatst is gecontroleerd." Volgens Gaus is ze niet de enige die de gebreken van de Citadel opvalt. "Mensen die hier een huis kopen, komen er ineens achter dat er van alles mis is. Woningen staan hier regelmatig te koop vanwege de mankementen."

Nu een buurman van haar op sterven ligt, maar vanwege de kapotte lift niet naar huis kan, is voor Gaus de maat vol. "Dit is de druppel. Als ze nu blijven toekijken, dan kunnen ze toch alles met ons doen?"

MVGM biedt hulp

MVGM laat in een schriftelijke reactie weten dat het het schoonmaakbedrijf heeft gevraagd om op aanvraag de bewoners te helpen; na een telefoontje is er binnen 15 minuten iemand ter plaatse om hulp te verlenen. Daarbij is het schoonmaakbedrijf zaterdag van 9 tot 13 uur aanwezig om de bewoners te ondersteunen. De bewoners zijn hier nader over geïnformeerd. "Wij hopen dat de lift dinsdag weer naar behoren werkt."

Volgens Gaus is dat geen oplossing voor het probleem. "Als buren kunnen we elkaar wel tijdelijk even helpen met boodschappen of de vuilnis wegbrengen. Dit probleem is veel groter dan een paar vuilniszakken."

De verhuurder is bekend met het echtpaar waarvan de man op sterven ligt en spreekt van "een heel heftige situatie die nu bemoeilijkt wordt door de liftstoring". Er is contact met het echtpaar over de situatie. En volgens MVGM zijn afspraken gemaakt over een tijdelijk verblijf op een andere locatie.