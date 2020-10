Wie waren de Drentse voetballers die omkwamen in WO2?

Probleem bij dat monument is dat alleen de initialen en de achternamen erop staan vermeld, waardoor het niet bekend is waar de slachtoffers vandaan komen of bij welke club ze speelden. Mede door nieuwe onderzoekstechnieken wist sporthistoricus Jurryt van de Vooren dit al van vele voetballers te achterhalen.

De mens achter de naam

Nu gaat Van de Vooren zich vooral richten op de vraag wie die voetballers waren. "Van zo'n duizend voetballers heb ik achterhaald wanneer ze precies zijn overleden. En dat levert interessante statistieken op. Wat bijvoorbeeld heel erg opvalt is dat in mei 1940 maar liefst 120 leden van de KNVB zijn omgekomen. Dat waren de jongens die werden opgeroepen voor de dienstplicht en die streden voor ons land. Maar nu willen we juist weten wie de mensen zijn achter die koude cijfers. Want we moeten niet vergeten dat het mensen waren", zegt Van de Vooren.

(tekst gaat verder onder de video)

Het Drents archief heeft 123 dozen met archiefmateriaal van voetbalclub Achilles 1884 uit Assen in bezit. Inclusief honderden foto's. "Daar ben ik heel blij mee, want door die foto's gaan de namen leven. Het monument is plat gezegd een telefoonboek van dode mensen en ik wil hun verhaal levend maken", aldus Van de Vooren.

Bestuurslid Achilles omgekomen

Op een van de foto's staat Johannes Stuvel, die ook is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De 95-jarige Joop Jokshorst, die al 84 jaar lid is van Achilles, kende Stuvel. "Hij woonde bij mij in de buurt en was steenhouwer. Hij zat in het bestuur van Achilles en was keeper in het eerste team. Hij werd in 1944 te werk gesteld in Osnabrück en overleed toen een kelder waar hij in aan het werk was instortte."

Jokshorst heeft een deel van het archief van Achilles aangeleverd. "Er mist een ding. En daar heb ik heel wat slapeloze nachten van gehad. Ik had alle leden van Achilles sinds 1884 op papier en die map is weg", zo vertelt Jokshorst.

Gegevens online beschikbaar

Op de website voetbalmonument.nl staan de namen van de 39 Drentse voetballers. Hier is ook meer informatie over ze te vinden. Inwoners van Drenthe die vragen hebben aan of juist informatie hebben voor de onderzoekers kunnen ook hier terecht.