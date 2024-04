Bernice Kruit heeft beste koekje van Drenthe: krummelderij

Er was veel animo voor de wedstrijd, maar uiteindelijk zijn er elf kandidaten uitgekozen om het tegen elkaar op te nemen. Die kandidaten zijn zorgvuldig uitgekozen voor de Drentse producten die in het baksel zijn verwerkt. Daarnaast zijn nog een aantal dingen belangrijk, vertelt jurylid Roelof Kamps. "Het is gegaan om de smaak, het product en de achterliggende gedachte. Maar wat heel belangrijk is, is het ook goed te verkopen in de winkel?"