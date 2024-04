Fracties kraken kritische noten bij keuze voor Emmer windpark bij N34

Het college van de gemeente Emmen is te kort door de bocht gegaan met het schrappen van de beoogde windparklocatie aan de Zwartenbergerweg. Diverse fracties spraken zich daar gisteravond fel over uit.

Vorig jaar boog het college zich over de vraag welke van de twee nog te ontwikkelen windparklocaties kon worden geschrapt. Binnen de gemeentegrenzen werden er in 2016 drie ontwikkellocaties aangewezen: de Pottendijk bij Emmer-Compascuum, de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34 ter hoogte van de Emmer wijk Westenesch. Pottendijk is tot nu toe als enige (in 2022) opgeleverd.

Wat betreft de overige parken bedong de gemeente bij de provincie om wind deels te vervangen door zon op dak. Wat met zich meebracht dat een van de twee resterende parken geschrapt mocht worden. De keuze viel op de Zwartenbergerweg (vlakbij de Duitse grens), zodat de N34 als enige plek overbleef.

Diepe slaap

Dat plan verkeerde jarenlang in diepe slaap, omdat ontwikkelaar Pure Energie door de gestelde voorwaarden van de gemeente (windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter) geen brood zag in de ontwikkeling. De stijging van de energieprijzen in de afgelopen jaren leidde tot het besluit om het plan toch af te stoffen.

Dat nieuws leidde tot grote consternatie in de aanpalende wijk Westenesch. Aantasting van het historische en beschermde dorpsgezicht van de buurt was afgelopen maandag een veelgehoorde vrees tijdens een hoorzitting over de windparken.

Zeer marginaal

Gisteren mocht de commissie zich buigen over het plan om het plan Zwartenbergerweg in te ruilen voor zon. Het CDA, de ChristenUnie en D66 vonden dat de gemeente te kort door de bocht was gegaan bij die keuze. Volgens de drie fracties is bij de afweging tussen de twee locaties te veel de nadruk gelegd op hinder, zoals geluid en slagschaduw.

Maar als je de gedane onderzoeken naar de locaties erbij pakt, zijn de verschillen wat dat betreft zeer marginaal, betoogde Dirk van Dijken (CDA). Aspecten zoals landschappelijke en archeologische waarden en het beschermde dorpskarakter zijn nauwelijks meegenomen door het college en de fractie Wakker Emmen. Want de Emmer fractie had een grote vinger in de pap destijds bij het opstellen van de spelregels voor windparken.

Uitstel

Henk Linnemann van Wakker Emmen benadrukte tijdens de vergadering dat het beperken van de hinder voor omwonenden het voornaamste uitgangspunt is geweest. "Wij vinden het een heel grote beslissing op basis van kleine verschillen."

Michèl Supheert van de ChristenUnie dacht daar net zo over. "Bij de Zwartenbergerweg is er sprake van slechts acht gehinderden meer." Bovendien staan daar pal over de grens bij Fehndorf al een groot aantal windmolens. Waar bovendien nog meer bij komen, aldus Supheert.

Marc de Jonge (D66) vond die locatie in dat opzicht een betere keuze, mits er een goede compensatieregeling op poten wordt gezet. Inwoners langs de Zwartenbergerweg stonden in het verleden al eens open voor grote molens, aangezien die aan Duitse zijde ook al staan. "We zouden de inwoners van de Zwartenbergerweg ook de mond moeten gunnen in dit verhaal." De Jonge stelde daarom voor om dit collegevoorstel voorlopig uit te stellen.

Met stip op één

Wethouder René van der Weide beaamde net als Linnemann dat het beperken van hinder zwaar heeft meegewogen in de keuze tussen de twee locaties. "Dat stond met stip op één." Net zoals dat in 2016 het geval was bij het aanwijzen van de locaties en acht jaar later opnieuw, aldus de wethouder. De wethouder hekelt het verder alsof er uitgegaan is van een simpele optelsom van positieve en negatieve waarden.

Een spreiding van de windmolens over de gehele gemeente moet concentratie van te veel turbines op een plek voorkomen. In de buurt van Barger-Compascuum bevinden zich al veel molens aan de Duitse zijde van de grens en bij buurgemeente Borger-Odoorn. "Je kunt een gebied ook overbelasten." Bovendien vond Van der Weide dat er wel heel gemakkelijk door partijen naar de Zwartenbergerweg werd gewezen. "Er zijn ook zat mensen die vinden dat er al meer dan genoeg staat. Dus wees voorzichtig met je conclusies om ze daar maar te plaatsen."

Vrij om andere keuze te maken