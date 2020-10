Tweehonderd klokken in Frederiksoord: 'Ik stel niet overal de wintertijd in'

"Ik zet de wekker om drie uur om de klok een uur terug te zetten", grapt Veldman. "Nee, dat doe ik nu alvast. Maar die andere tweehonderd klokken binnen laat ik schieten."

Passie voor klokken

Veldman koopt de klokken in, repareert ze en verkoopt ze weer. Een uit de hand gelopen hobby. "Dat is begonnen toen ik een Engelse staande klok op een veiling kocht. Die klok deed het niet, dus ik ging langs een reparateur. Toen ik hem aan het werk zag in zijn werkplaats, dacht ik: dat wil ik ook."

Hij begon een klein winkeltje in Blokzijl, maar zit nu al een aantal jaren in Frederiksoord. "Hier heb ik een prachtig uurwerk gemaakt op de buitenkant van het gebouw. De wijzers en de getallen lagen in een kelder van een kerk in Steenwijk. Oorspronkelijk hebben deze onderdelen in Ede aan een kerk gehangen."

Uurwerk uit 1690

"Maar met het plaatsen van de wijzers en de getallen ben je er nog niet. Ik heb binnen een groot mechanisme staan dat de klok bedient. Via kabels die naar boven lopen wordt de klok aangestuurd. Zo af en toe moet ik 'm even corrigeren."

De favoriete klok in zijn pand? "Een Engelse staande klok. Dat is ook de oudste die ik heb, uit 1690. Deze klok is nog van voor het slingertijdperk, dus met gewichtjes moet je er voor zorgen dat de tijd gelijk loopt. Dat is relatief, want hij loopt meestal rond een half uur voor of achter op een dag. Nauwkeuriger krijg je 'm niet, maar hij klinkt prachtig."

Benieuwd hoe de klok klinkt? Bekijk de onderstaande video.