OM over strafzaak verpleegkundige: 'Bewijs buitengewoon moeilijk te vinden'

Volgens het Openbaar Ministerie staat er 'een duidelijke streep' onder de strafzaak tegen Theodoor V. "In het strafrecht kan je niet iemand veroordelen op basis van zijn eigen verklaringen. Is de verdachte de enige bron, dan is dat onvoldoende om tot wettig en overtuigend bewijs te komen", verklaart persofficier Jan Hoekman.

Volgens justitie is 'uitgebreid onderzoek' gedaan naar V., maar is niet gebleken dat zijn handelen heeft geleid tot de dood van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

V. verklaarde dat hij zuurstof van patiënten afkneep en morfine heeft toegediend, zo bevestigt Hoekman. "Ingewikkeld is dat hij niets concreet over de patiënten vertelde en we daarom op zoek moesten naar bewijs voor feiten die twee jaar geleden zouden hebben plaatsgevonden. Dat bewijs was buitengewoon moeilijk te vinden."

'Grote groep berust en heeft begrip'

Om bewijs te verzamelen, deden twee deskundigen onderzoek naar medische dossiers van overleden patiënten. Het gaat om mensen die stierven toen V. aan het werk was, of kort daarna. "Daar stonden geen onregelmatigheden in waar we van zeggen: dat is gek of raar geweest en leidt tot bewijs van strafbare feiten. In die zin heeft dat onderzoek, hoe belangrijk ook, niets opgeleverd", benadrukt Hoekman.

Het OM begrijpt dat nabestaanden in onzekerheid achterblijven. "Wij hadden liever een duidelijk wel- of niet-antwoord gegeven. Dat we kunnen uitsluiten of aantonen dat er iets gebeurd is. Maar we merken ook dat de overgrote groep berusting ervaart en begrip heeft dat het onderzoek is uitgevoerd, maar niet met een glashard antwoord kan komen."

'Kunnen niet anders dan dit proces accepteren'