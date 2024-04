Wat oase van rust in Emmen moet worden, is nu nog steeds braakliggend terrein

Een oase van rust moet het worden, midden in de binnenstad van Emmen. Op een al tijden braakliggend terrein tussen de Wilhelminastraat en Julianastraat hoopt ontwikkelaar Jan Brands begin volgend jaar te starten met de bouw van een complex met 92 appartementen. "Bijzonder element in dit plan is de grote binnentuin, die we nu op papier vormgeven."

Dat meldt de ontwikkelaar, die zich voor het plan van de binnentuin naar eigen zeggen heeft laten inspireren door de oude seniorenhofjes in het centrum van Groningen. "Niet dat ik zo'n hofje hier ga nabouwen, maar het gaat om het idee. Dat je midden in een drukke stad staat, ergens een poort doorgaat en ineens in een heel natuurlijke, idyllische omgeving staat. Dat is de bedoeling."

Die binnentuin wordt omzoomd door een complex bestaande uit vier gebouwen, met in totaal 92 appartementen, is het plan. En om het terrein verder af te ronden, zijn er daarnaast vier stadsvilla's gepland. Onder het complex moet een parkeerkelder komen met ruimte voor ongeveer honderd auto's, bedoeld voor de toekomstige bewoners. De naastgelegen romp van de oude molen van Beins wordt in het plan ingepast.

Procedure na bezwaarschriften loopt nog

Het plan ligt er al een tijdje, maar de uitvoering laat nog op zich wachten. "Er loopt nu nog een procedure bij de gemeente Emmen, naar aanleiding van enkele bezwaarschriften uit de buurt", zegt Brands. "Die zienswijzen worden binnenkort beantwoord, waarna de gemeenteraad een besluit neemt. Het is een beetje 'koffiedik kijken', maar als alles meezit, kunnen we begin volgend jaar alsnog aan de slag."

Achter de schermen wordt het bouwplan momenteel technisch voorbereid door architectenbureaus Daad uit Beilen en Adema uit Groningen. "Momenteel zijn we druk bezig met de technische voorbereiding voor de realisatie van de parkeerkelder", zegt Brands. Daarnaast start Bureau RRog in Amsterdam met de plannen voor de binnentuin.

'Daktuin met struiken en kleine bomen'

"We hebben nu een globaal beeld van dit project, dat feitelijk een daktuin boven de parkeerkelder wordt", zegt Renzo Veenstra namens RRog. "Wat we hier willen realiseren, is een daktuin met struiken en wellicht ook enkele kleine bomen, waarbij de tuin de sfeer krijgt van een stadshof." Wat voor elementen er verder in de tuin moeten komen, is nog niet exact ingevuld. Veenstra: "Daarbij speelt ook een rol dat we een goed beeld moeten hebben van de toekomstige bewoning. Afhankelijk van die doelgroep kun je dan denken aan bijvoorbeeld bankjes, speelvoorzieningen of buitenfitness. Het is maar net waar behoefte aan is." Het idee is dat de tuin gericht is op gebruik door bewoners, maar tegelijk ook een open karakter krijgt voor passanten.

'Aardige lijst met geïnteresseerden'