WZA: twee operatiekamers dicht, pleidooi voor lockdown

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sluit maandag twee operatiekamers om personeel vrij te maken voor de zorg voor covid-patiënten. Dat zei bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het WZA in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Van der Wijk pleit voor een complete lockdown, en wordt daarin gesteund door de Huisartsenzorg Drenthe.

"We zien hier ook de besmettingen oplopen, dus daar moeten we rekening mee houden." Zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive care worden meer bedden gereserveerd voor covid-patiënten.

Verdubbeling IC-bedden voor covid19

"We zijn fors aan het opschalen. Maar dat kunnen we alleen doen als we de reguliere zorg afschalen. Daar zijn eigenlijk alle ziekenhuizen in Noord-Nederland mee bezig", aldus Van der Wijk.

"Op de intensive care gaan we eerst van drie naar vier bedden, en waarschijnlijk later deze week naar zes bedden. Dat klinkt niet als heel veel maar is wel een verdubbeling. Daar hebben we heel veel personeel voor nodig."

Ook op de verpleegafdeling worden meer bedden ingericht om covid-patiënten te behandelen. Dat zijn er nu nog acht, maar ook dat aantal wordt verdubbeld.

Operatiekamers dicht

Het WZA zoekt overal naar personeel om bij de 'covid-bedden' te helpen. Daarom worden twee van de vier operatiekamers maandag gesloten. Een aantal niet-spoedeisende ingrepen worden uitgesteld, maar Van der Wijk heeft nog niet in beeld om hoeveel ingrepen het gaat.

De sluiting is tegen wil en dank: ook het WZA wilde eigenlijk niet meer snijden in de reguliere zorg. "Maar dit zijn natuurlijk aantallen besmettingen die zo groot zijn en in zo'n rap tempo komen dat we daar niet tegenop kunnen schalen. Het is onontkombaar."

'Lockdown zou helpen'

En dan is het nog de vraag wat er moet gebeurden om het aantal besmettingen te laten dalen. Zou de zorg geholpen zijn met een complete lockdown? Van der Wijk: "Gezien de situatie denk ik dat we daarmee inderdaad geholpen zouden zijn. En ik verwacht dat het ook een van de volgende maatregelen is die genomen zal worden als landelijk de besmettingen niet naar beneden gaan."

"Gezien de oproep van de minister en de problemen die grote aantallen zorgaanbieders en ziekenhuizen hebben, denk ik dat we er bijna niet aan ontkomen", zegt Van der Wijk.

Ron Wissink, bestuursvoorzitter van Huisartsenzorg Drenthe, steunt hem. "Ik ben het daar helemaal mee eens, ik denk alleen dat ze het niet durven in Den Haag." Wissink denkt dat het kabinet terugschrikt voor de economische gevolgen.

