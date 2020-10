Gedwongen ontslagen bij Wildlands ondanks relatief goede zomer

Dierenpark Wildlands in Emmen heeft relatief een goede zomer gehad, maar zal toch weer moeten snijden in het personeel.

Dat zegt directeur Erik van Engelen in het RTV Drenthe-programma Cassata. "We hebben geprofiteerd van het feit dat Drenthe een populaire bestemming was deze zomervakantie. We hebben vier weken gehad dat we waren uitverkocht."

"Maar de vooruitzichten zijn niet goed, dus we zullen weer moeten snijden in het personeel. We ontkomen er niet aan om een aantal mensen met een vast contract gedwongen te laten gaan. Dan gaat het om ongeveer vijf collega's."

Minder bezoekers in herfstvakantie

Wildlands heeft deze herfstvakantie minder bezoeker getrokken. Het park heeft na de verscherping van de coronamaatregelen zelf het besluit genomen om minder bezoekers toe te laten. "De herfstvakantie heeft geleden onder de nieuwe maatregelen. We hebben ongeveer 30 procent minder bezoekers dan een jaar geleden, ongeveer 18.000 minder dan vorig jaar. We hebben zelf besloten de aantallen bezoekers af te schalen van 5000 naar 3500 per dag."

Het besluit is genomen omdat de horeca in Wildlands dicht moest. " We hadden op dezelfde voet mogen doorgaan, maar we voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers." In Wildlands kunnen bezoekers nog wel bijvoorbeeld een patatje afhalen, maar zitten is niet meer mogelijk.



Van Engelen wil nog niks zeggen over de cijfers van dit jaar. Het enige dat hij kwijt wil is dat het tekort minder zal zijn dan de acht miljoen euro waar eerder dit jaar nog van werd uitgegaan.