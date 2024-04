Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Een ander evenement dat dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden is de Haolerloop in Hooghalen. Deze run wordt door de jeugdsoos All Skin in het dorp georganiseerd en heeft een fantastisch doel. De opbrengsten gaan namelijk naar de Stichting ALS Nederland. Dit jaar kun je de 5 kilometer, de 10 kilometer en de halve marathon lopen. Opgeven kan via het volgende e-mailadres: haolerloop1@gmail.com.

Open huis in Loods13

Theaterschool en productiehuis Loods13 in Emmen gooit dit weekend de deuren open. Iedereen kan naar binnen lopen om te kijken wat de leden van Loods13 doen en bezoekers kunnen zelfs meedoen met open lessen. De theatergroep in het Rensenpark bestaat dit jaar 13 jaar en tijdens het Open Huis wil de vereniging laten zien wat voor culturele plek zij innemen in Emmen en Drenthe. Op zowel zaterdag als zondag kun je tussen 13.00 en 17.30 uur de loods in het Rensenpark binnenstappen.

Primeur

In de Samenstroom in Meppel is zaterdagavond een heuse primeur te beleven. Tijdens het concert van het Drents Jeugdorkest zal het werk 'When All is One' van de getalenteerde componist Luis Serrano Alarcón voor het eerst uitgevoerd worden. Deze Spaanse componist heeft dit werk speciaal voor het Drents Jeugdorkest geschreven. En dat is natuurlijk niet de enige muziek die dirigent Arjan Dunnink met zijn orkest in de Meppeler kerk gaat spelen. Vanaf 19.45 uur zijn de deuren geopend, het concert start een half uur later.