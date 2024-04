Ziekenhuis over niet vervolgen Theodoor V: 'Geen antwoorden, dat is een harde dobber'

"Er is een uitkomst, maar het is een onbevredigende uitkomst." Dat zegt Hans Mulder van de Raad van Bestuur van Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA). Hij reageert daarmee op het nieuws dat Theodoor V., een voormalig werknemer van het WZA, niet vervolgd wordt voor betrokkenheid bij de dood van zo'n twintig patiënten van het WZA.

"We hoopten allemaal dat we antwoorden zouden krijgen, maar die blijven nu uit. Dat is een harde dobber, met name voor de nabestaanden, maar ook voor onze medewerkers. Zij blijven achter met onbeantwoorde vragen. Sommige van hen zijn verdrietig, sommigen zijn boos en andere collega's zijn juist gelaten onder het nieuws. Zij zullen nooit weten wat er precies gebeurd is."

Schok

Ruim een jaar geleden ging een schokgolf door het WZA, nadat het ziekenhuis informatie van GGZ Drenthe kreeg over V. Daaruit bleek dat de verpleegkundige, die actief was op de longafdeling, betrokken zou zijn bij het voortijdig overlijden van ruim twintig coronapatiënten. Dat zou zijn gebeurd tussen maart 2020 en mei 2022. Daarover had V. gesprekken gevoerd met verschillende hulpverleners van het GGZ.

Het WZA maakte hiervan melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en schakelde de politie in. Daarop startte het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek. Maar het onderzoekt verloopt moeizaam. Zo krijgt het OM geen inzage in de verslagen van gesprekken die Theodoor V. heeft gevoerd met een praktijkondersteuner van zijn huisarts. De praktijkondersteuner weigerde dat omdat zij haar medisch beroepsgeheim niet wil doorbreken. Daarin ging de rechtbank mee, die vond dat de privacy van de verdachte zwaarder woog dan het belang van de informatie voor het strafrechtelijk onderzoek.

Geen eigen onderzoek

Waar de praktijkondersteuner weigerde informatie te delen, heeft het ziekenhuis het Openbaar Ministerie ten tijde van het onderzoek wel voorzien van allerlei informatie, waaronder medische dossiers. "Waarheidsvinding was voor ons heel belangrijk, maar daar hebben we een zorgvuldige afweging in gemaakt. Welke informatie konden we wel delen en welke niet? Daar zijn juridische afspraken over gemaakt omdat we ons hebben te houden aan de privacy."

Heeft het WZA zelf onregelmatigheden gezien? "Wij hebben zelf nooit aanknopingspunten gehad om een eigen onderzoek te starten. We wilden voorkomen dat we het onderzoek van het OM zouden frustreren door zelf ook nog een onderzoek te doen. Met de uitkomst zoals die er nu ligt zijn we vooralsnog niet van plan om alsnog zelf onderzoek te doen. Maar zodra de we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren zullen we dat niet nalaten."