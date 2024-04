Beiler scholieren winnen verkeersprijs met veilige glijbaan

Elk jaar vragen de provincie en Veilig Verkeer Nederland middelbare scholieren in Drenthe om zich over een veiligheidsvraagstuk in het verkeer te buigen. Dit keer werden de leerlingen van vijf scholen uitgedaagd om twee oplossingen te bedenken voor een verkeersonveilige situatie in hun buurt. Een oplossing moest realistisch zijn, bij de tweede oplossing mochten de kinderen al hun fantasie gebruiken.