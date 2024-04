Advocaat verpleegkundige Assen: 'Hij was geëmotioneerd en opgelucht'

Schadevergoeding

'Aantijging enorm, bijna ongekend'

V. heeft zes weken vastgezeten, na zijn aanhouding in april 2023. Daarna mocht hij zijn zaak in vrijheid afwachten, maar de kous was daarmee niet af, onderstreept Van der Goot. "Je kan je voorstellen dat de aantijging enorm is; bijna ongekend", zo stelt hij. "In Nederland kennen we geen vergelijkbare kwestie waarin iemand van twintig of meer moorden wordt verdacht."