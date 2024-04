Onrust in Elp over opvang Oekraïners, gemeente wil inwoners betrekken bij besluit

Inwoners van Elp maken zich grote zorgen. De gemeente Midden-Drenthe heeft namelijk hotel de Koekoekshof op het oog voor de opvang van vijftig Oekraïners. En 50 mensen opvangen in een dorp met 350 inwoners, dat vindt Dorpsbelangen Elp-Zuidveld te veel van het goede.

Dat de gemeente Midden-Drenthe de Koekoekshof in het vizier kreeg voor de opvang van Oekraïners, ging als een lopend vuurtje door het dorp. De gemeente zou volgende week een zogenaamd 'voorgenomen besluit' maken over de opvang in het hotel, wat door Dorpsbelangen werd geïnterpreteerd of het besluit al genomen was.

Nog geen besluit

Volgens de burgemeester van Midden-Drenthe, Jan Zwiers (VVD), is er echter nog geen besluit genomen over de opvang. "We gaan eerst nog in gesprek met ondernemers, omwonenden en Dorpsbelangen over de invulling van de opvang." En Zwiers benadrukt hierbij dat de dorpsbewoners alles op tafel mogen gooien. "Wij gaan open de gesprekken in, mensen mogen alles zeggen, zolang het maar fatsoenlijk blijft."

Grote bezwaren

Als reactie op het voornemen van de gemeente schreef Dorpsbelangen een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). "We hebben grote zorgen over de impact die de omvang van de groep heeft op onze gemeenschap", schrijft Dorpsbelangen.

Er zou in het dorp geen weerstand zijn tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen. "Elp is zeker bereid om hieraan bij te dragen, maar dit moet wel proportioneel zijn. Het voornemen om midden in het dorp van nog geen 350 inwoners, vijftig nieuwe bewoners te huisvesten voor langere termijn, stuit op grote bezwaren." Volgens Dorpsbelangen heeft Elp bovendien geen voorzieningen hiervoor en is het pand niet geschikt voor een langdurig verblijf.

Technisch mogelijk, maar staat niet vast

"Wij willen als gemeente Midden-Drenthe verantwoordelijkheid nemen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Volgens ons is het technisch mogelijk om vijftig op te vangen in de Koekoekshof, maar dit staat nog niet vast. Alles is in de komende weken bespreekbaar", legt Zwiers uit. Hij zou bovendien graag zien dat de groep Oekraïners die naar Elp komen, overgeplaatst worden vanuit Beilen. "De opvang in Beilen gaat heel erg goed en dat beeld wil ik graag overbrengen aan de inwoners van Elp."

Zwiers kan het daarom ook waarderen dat Dorpsbelangen het voornemen heeft om binnenkort te gaan kijken bij de opvang in Beilen. "Dat is een goede manier om een beeld te krijgen van hoe de opvang gaat." Volgens de burgemeester zijn aantallen ook lang niet altijd doorslaggevend in de onrust die een groep kan veroorzaken. "Je kunt meer last hebben van vijf raddraaiers dan van 50 Oekraïners."

Voorlopig geen statushouders

Een andere angst die leeft bij Dorpsbelangen Elp-Zuidveld is dat de Koekoekshof, nadat de Oekraïners weg zijn, gebruikt wordt voor andere asielopvang en dus niet meer als hotel zal functioneren. Dorpsbelangen vraagt B&W dus om het besluit uit te stellen en in gesprek te gaan met het dorp om een passende oplossing voor alle partijen te vinden.

In de plannen die de gemeente nu heeft voor Elp, komt het woord statushouder niet voor, legt Zwiers uit. "We hebben heel duidelijk aangegeven dat we denken aan Oekraïners. Waarom? Omdat die mensen werken, beschikken over eigen vervoer en minder afhankelijk zijn van voorzieningen."

Besluit uitgesteld

Burgemeester Zwiers heeft na ontvangst van de brief contact opgenomen met Dorpsbelangen, die hun bezwaren met hem konden uitwisselen. Dit heeft erin geresulteerd dat dat de gemeente eerst in overleg gaat met het dorp voordat de plannen definitief worden. "Dorpsbelangen heeft zelf ook aangegeven niet tegen de opvang van Oekraïners te zijn. We gaan dus kijken hoe we dit gaan invullen samen met de bewoners", aldus Zwiers.