Coevorden heeft nieuwe noodopvang voor water: 'Want er bestaat een overstromingsrisico'

"We weten allemaal hoe kwetsbaar we zijn, vooral gezien de klimaatverandering. Deze nieuwe berging biedt onze stad extra zekerheid op droge voeten", aldus Huizing.

Eén woning in het gebied, maar die staat iets hoger

Het gebied dat onder water kan komen te staan, is als laaggelegen agrarisch terrein pal naast de stad in gebruik. Er staat één woning, op een iets hoger gelegen punt. Wolters: "Mocht het zover komen dat we de berging vol moeten laten lopen, dan blijven de bewoners van dat huis droog. Bovendien hebben we de toegangsweg naar deze boerderij verhoogd, dus het huis blijft op dat moment ook bereikbaar."

In aanloop naar de aanleg van de waterberging, voerde het waterschap gesprekken met alle landeigenaren. Of de capaciteit van de berging voldoende is, zal in de toekomst moeten blijken. En ook blijft onzeker wanneer de berging voor het eerst daadwerkelijk nodig zal zijn.

Wolters: "Afgelopen Kerst spande het er nog even om, toen er sprake was van hoogwater. Het waterpeil in het kanaal bleef toen staan op 9 meter 90, dus veel scheelde het niet."

