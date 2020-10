Eigenaren Bertram Mode kijken terug op 180 jaar modehistorie: 'Het is goed zo'

"Het is goed zo", zegt Herre van Goor berustend. "Er zijn veel nieuwe dingen die we straks kunnen oppakken, daar kijken we naar uit."

Zeilongeluk

Het ondernemersverhaal van Van Goor begint in 1972 wanneer zijn oom en twee neefjes komen te overlijden bij een zeilongeluk. De vader van Van Goor neemt Bertram Mode over maar wordt een tijd later ziek. "Hij heeft mij gebeld of ik de zaak wilde runnen. Zo kwam ik eigenlijk per ongeluk in Assen terecht", vertelt Van Goor.

"Dan zit je op je 27e opeens een zaak te runnen wat eigenlijk nooit de bedoeling geweest is", gaat hij verder. En ook al werkte hij vanaf z'n 15e al wel in de mode, toch moest hij groeien in zijn nieuwe rol. "En dan ga je uitbreiden. Ik vond het ondernemersvak leuk en dat zal ook altijd zo blijven."

Na 180 jaar sluit Bertram Mode binnenkort de deuren:

In de loop der jaren breidde Van Goor zijn mode-imperium uit met meerdere winkels in Noord-Nederland en Duitsland. Al kende hij hij niet alleen succes, want ondernemen zo zegt Van Goor gaat met vallen en opstaan. "Ik heb hier in de Kruisstraat ook een winkeltje gehad met vrijetijdsmode voor heren. Qua concept was het heel leuk, maar qua verdiensten niet", vertelt Van Goor.

Samenwerken

Zo'n twintig jaar geleden kwam de vrouw van Van Goor ook helpen in de zaak. Een hele stap voor Herma van Goor, die van huis uit psycholoog is. "Ik had er eigenlijk geen verstand van. Ik wist nog net het verschil tussen een rok en een broek", vertelt ze met een knipoog.

Maar hoe meer ze helpt in de zaak hoe meer ze leert, ook volgt ze verschillende cursussen om steeds meer haar steentje bij te kunnen dragen. Het echtpaar komt erachter dat het samenwerken leuk is en goed bevalt.

"We doen de laatste jaren bijvoorbeeld samen de inkopen. Dat gaat wonderbaarlijk goed", lacht Herre van Goor. "We hebben elkaar daar heel goed in aangevuld. Ik ben vaak wat doldriester en impulsief, dan remde zij mij af en zei: dat kunnen we echt niet verkopen."

Boek dicht

Maar nu is het na 180 jaar Bertram Mode klaar, vindt het echtpaar Van Goor. In 2018 verkocht Herre van Goor al zijn zaken in Nederland en Duitsland en besloten ze een datum te prikken waarop ze zouden stoppen met hun zaak in Assen. "Er is geen opvolging, dus we hadden ons personeel al voortijdig ingelicht dat we wilden stoppen." Rond 2022 was het de bedoeling dat de zaak zou sluiten.

"Maar toen kwam corona en gingen we er nog eens over nadenken", legt Van Goor uit. "Toen hebben we de sluitingsdatum een stuk naar voren gehaald. Anders hadden we nog zo'n twee of drie inkoopseizoenen moeten doen, dat doen we nu niet."

De gevel van Bertram Mode in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Meer tijd

Na tientallen jaren komt er dus een eind aan een stuk modehistorie in Assen. Een tijd waarin het echtpaar de modewereld zag veranderen. "Je ziet het hele winkelbeeld in de steden veranderen. Ook neemt het aantal internetaankopen enorm toe", duidt Van Goor. "Maar wij hebben altijd geprobeerd onszelf te blijven. We hebben altijd naar buiten toe uitgedragen wie wij zijn en wilden blijven", verklaart hij het succes van de winkel.

Het echtpaar sluit de zaak omdat ze meer tijd willen voor andere dingen, en niet vierentwintig uur per dag met werk bezig zijn. "Er is zoveel meer dan alleen mode", zegt Herma van Goor nuchter. "We krijgen nu meer tijd voor familie, vrienden en kennissen", vult haar man aan.

Want de afgelopen tientallen jaren was het altijd Bertram Mode wat de klok sloeg in het gezin Van Goor, "zelfs op vakanties ging het er veel over", lacht Herma van Goor. "Maar stilzitten gaan we niet doen. We hebben in het verleden ontwikkelingsprojecten gedaan, dat willen we nu weer oppakken", legt Herre van Goor uit.

Maar eerst gaat de huidige collectie in de uitverkoop. Het echtpaar denkt het hoofdstuk Bertram Mode in februari of maart definitief te sluiten. Een groot eindfeest hoeft voor hen niet: "We gaan er rustig bij stilstaan en nagenieten met ons personeel. Het is goed zo."