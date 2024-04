NOM haalde honderden miljoenen aan investeringen binnen in 2023

Volgens de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is vorig jaar voor ruim 600 miljoen euro geïnvesteerd in Noord-Nederland, goed voor 106 nieuwe banen. Dat staat in het jaarverslag van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij.

De NOM schrijft over vijf bedrijven die mede dankzij hun inspanningen kozen voor een vestiging in het Noorden. Een daarvan is Plasticase uit Canada, dat koffers produceert. Zij sloegen hun tenten op in Eelde. Dankzij de komst van de bedrijven werd een bedrag van 607 miljoen 'gepompt' in de economie van het Noorden.

Blij met groei

Verder heeft de NOM 41 nieuwe investeringen weten te realiseren, "goed verdeeld over de noordelijke provincies", vermeldt het jaarverslag. De totale investeringsomvang is 22,4 miljoen euro. Dat is naar tevredenheid van de NOM: "We zijn blij met deze groei en streven ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden."

Per eind december 2023 heeft de NOM 105 bedrijven in portefeuille. Een groei van bijna 18 procent ten opzichte van 2022.

Economische motor

De NOM realiseerde drie innovatieprogramma's met een waarde van € 72,8 miljoen, en haalde naast vijf bedrijven ook drie start-ups naar het Noorden. Die prestatie werd verricht tijdens een 'turbulente wereld in 2023', benadrukt de NOM. "Buitenlandse conflicten hadden invloed op de economische motor van Noord-Nederland, maar ook binnenlandse ontwikkelingen waren van invloed, en zijn dat nog steeds. De stikstofcrisis, netcongestie, een tekort aan schoon water, personeelstekorten. Ondernemingen kampen ermee, de NOM moet zich er ook toe verhouden."