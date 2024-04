Zonneweide straks goed voor 2 miljoen euro voor Assen: 'Maar nog wel 250 leden nodig'

In juli gaat in Assen de eerste schop de grond in van de zonneweide bij de afslag Assen-West. Naast de afrit van de A28 worden er op grond van Rijkswaterstaat 2800 zonnepanelen neergezet. Het zonneproject is van de noordelijke coöperatie GOED, Groen Opwekken En Delen. Het zal ruim 2 miljoen euro opleveren, wat ten goede moet komen aan projecten in Assen.

Volgens iniatiefneemster Musetta Blaauw gaat het dan vooral om sociaal-maatschappelijke projecten, waarbij gedacht wordt aan armoedebestrijding en hulp bij verduurzaming. "De verwachte 2 miljoen euro is de netto-opbrengst die deze zonneweide in 25 jaar moet opleveren. Dat betekent dat er jaarlijks zo'n 20.000 tot 50.000 euro te vergeven is aan lokale projecten."

300 leden nodig

Waar het geld precies naartoe gaat, is uiteindelijk aan de leden van de energiecoöperatie, die waarschijnlijk Assens GOED gaat heten. "Die beslissen mee, want zij weten het beste waar in Assen behoefte aan is." Het oorspronkelijke idee was om met een maandelijkse GOED-bijdrage onder een groep inwoners de energiearmoede wat te verlichten. Maar van dat plan is afgestapt. "We kijken nu meer naar concrete zaken waaraan we kunnen meebetalen, zoals goede sportschoenen of een nieuw bed dat men anders niet kan betalen."

Maar om zeker te zijn van de netto-opbrengst, moet de energiecoöperatie nog minstens 250 Assenaren strikken om lid te worden van Assens GOED. "En dat kan gratis. We hebben al vijftig inwoners die zich bij ons aangesloten hebben. Maar er zijn minimaal 300 leden nodig, om de landelijke subsidie te krijgen voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van zonne-energie", zegt Blaauw. "Maar gelukkig hebben we daar nog een jaar de tijd voor."

Garantie inkomsten

Ook zonder die subsidie kan de zonneweide er komen, vertelt Blaauw, maar dat heeft niet de voorkeur. "Dan blijft het hoogst onzeker of we de meeropbrengst wel halen. Deze regeling van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.) is een soort garantstelling voor de energieprijs die we krijgen voor de zonnestroom die we aan het net gaan leveren leveren. Door de schommelende energieprijzen blijft dat altijd een risico. Met die SCE-subsidie is de opbrengst gegarandeerd."