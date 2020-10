Driedubbel verlies FC Emmen in Heerenveen

Door het verlies blijft FC Emmen steken op 3 punten, nu uit zes duels. Daarmee staat de Drentse ploeg op plek 16 in de eredivisie.

Het klinkt gek, maar FC Emmen startte (zonder Jansen, Van Rhijn en Kolar) prima in het Abe Lenstra Stadion. De ploeg domineerde, kreeg kansen (De Leeuw, Laursen en Cavlan), maar scoorde niet. Bovendien had Emmen de pech dat scheidsrechter Van der Eijk een terugspeelbal op de doelman (die de bal in zijn handen pakte) en een handsbal in het strafschopgebied (van Van Hecke) over het hoofd zag.

Het zorgde voor frustratie bij Emmen en inspiratie aan de kant van Heerenveen, dat dreigender werd. Nadat eerst Van Bergen nog voorlangs schoot was de tweede kans wel raak. Simpel balverlies van Hilal Ben Moussa zorgde voor een omschakelingsmoment van de thuisclub, die uiteindelijk werd afgerond door Henk Veerman: 1-0.

Amper drie minuten later kwam Heerenveen op 2-0 en weer stond Hilal Ben Moussa aan de basis. Weer ging de middenvelder in de fout en ditmaal rondde Nygren af.

Net als vorige week, tegen Fortuna Sittard, moest FC Emmen na rust het tij zien te keren. Daar slaagden de rood-witten niet in. Sterker nog, Emmen kreeg er in de tweede 45 minuten nog twee om de oren. Bij de 3-0 (fraaie goal van Kongolo) stond Emmen overigens al met een man minder op het veld na twee keer geel (en dus rood) voor Tibbling. De 4-0, een kwartier voor tijd, was de tweede van Veerman en bleek uiteindelijk de laatste goal. Het was niet het laatste noemenswaardige feit, want in de slotfase zag Emmen nogmaals rood. Dit keer was het een directe veldverwijzing voor Nikolai Laursen.

En zo wist Emmen ook na 532 dagen niet in een uitduel te winnen en weet het nu al dat het volgende week tegen Feyenoord (zondag om 14.30 uur) het moet stellen zonder twee vaste waarden.