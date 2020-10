Dick Lukkien: Anders spelen? De bal moet gewoon naar de goede kleur

De oefenmeester zag die kansloze nederlaag overigens niet aankomen. "Het klinkt misschien gek, maar in de eerste 25 minuten heb ik een goed Emmen gezien. Heerenveen wilde hoog druk zetten, maar we speelden ons daar steeds goed onderuit."

"Maar als je je er dan onderuit speelt en de bal dan zonder enige druk zomaar naar de verkeerde kleur speelt, je de counter van Heerenveen inleidt en vervolgens niet goed verdedigt.. ja dan sta je met 1-0 achter. En bij de 2-0 leiden we balverlies bij onze eigen zestien. Daar spatte de knulligheid van af."

We denken teveel in balbezit waardoor balverlies dodelijk is." FC Emmen-captain Michael de Leeuw na de nederlaag bij Heerenveen

Volgens captain Michael de Leeuw staat Emmen bij balverlies vervolgens te open, waardoor er dan ook vaak een honderd procent kans volgt. "We denken teveel in balbezit, zijn misschien wel teveel voetballer. We moeten gewoon trainen op wat we moeten doen bij balverlies. We moeten leren om de restverdediging ten allen tijde op orde te hebben."

Als je een voetballend idee hebt en je hebt ook de spelers ervoor dan moet je ook gaan voetballen en niet accepteren dat je zo knullig balverlies leidt. We blijven dan ook vasthouden aan onze filosofie en speelwijze" FC Emmen-trainer Dick Lukkien over de simpele tegengoals in Heerenveen

Lukkien zoekt de oplossing vooral in het spel aan de bal in plaats van het elftal aan te passen qua systeem of idee vanwege de kans op balverlies. "Als je een voetballend idee of concept hebt en je hebt daar de spelers ook voor dan moet je ook gaan voetballen en niet accepteren dat je zo knullig balverlies leidt. Overigens staan we daarna achterin nog gewoon met evenveel spelers als de tegenstander met aanvallers, maar verdedigen we niet goed. We moeten veel te veel leergeld betalen en daar ben ik inmiddels wel flauw van."

"We spelen Heerenveen in de eerste 25 minuten terug op eigen helft", vervolgt Lukkien, "en in die fase hadden we misschien een goal moeten maken of in ieder geval meer rendement uit de aanvallen moeten halen door betere keuzes te maken en wat meer lef te tonen. Ook werden we niet geholpen met die penalty-situatie met de handsbal en de terugspeelbal die niet werd opgemerkt. Ook dat zit nu allemaal even tegen, maar we blijven wel vasthouden aan onze filosofie en speelwijze."

Ik heb wel eens betere scheidsrechters gezien, maar daar wijt ik de nederlaag niet aan. Die zoek ik volledig bij onszelf " FC Emmen-trainer Dick Lukkien over scheidsrechter Van der Eijk

Over de twee rode kaarten die Emmen opliep in Friesland was Michael de Leeuw duidelijk. "Ik vond de twee gele kaarten van Tibbling te zwaar." Over de rode kaart van Laursen was de aanvoerder resoluut: "Die wordt geseponeerd." Lukkien was wat gereserveerder in zijn commentaar op de arbiter en de VAR, al klonk de ergernis wel door in zijn stem. "Laat ik het erop houden dat ik wel eens betere scheidsrechters heb meegemaakt, maar beide rode kaarten werden bevestigd door de VAR en die heeft de beelden heel vaak kunnen bekijken. Ik heb dat nog niet gedaan. Overigens wijt ik de nederlaag totaal niet aan de scheidsrechter, maar puur aan onszelf."