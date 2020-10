Mobiele toiletten in brand bij Baggelhuizerplas Assen

Vannacht zijn drie mobiele toiletten in brand gestoken op het militair oefenterrein bij de Baggelhuizerplas in Assen. Vlakbij die plek bleek later ook een schuurtje in brand te staan.

De brandweer was even na twee uur ter plaatse en heeft de vlammen geblust maar kon niet voorkomen dat de toiletten uitbrandden. De brandweer gaat uit van brandstichting. Ongeveer een uur later bleek ook brand in een schuurtje in de buurt van de mobiele toiletten. Het schuurtje is zwaar beschadigd geraakt door de vlammen. Het is niet duidelijk hoe die brand is ontstaan, maar ook hier wordt brandstichting niet uitgesloten.