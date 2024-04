Lees terug: seizoen FC Emmen gaat uit als nachtkaars na verlies tegen concurrent MVV

Spelen als een koning

De thuisploeg speelt vandaag niet in rood-wit, maar in het oranje. Dit is om te vieren dat Koningsdag dit jaar bij 'ons' in Emmen is, en vandaag tegen MVV is de laatste thuiswedstrijd voor 27 april. Oorspronkelijk zou op vrijdag 26 april nog een wedstrijd thuis tegen Helmond Sport worden afgewerkt, maar die is verzet omdat de beveiliging anders ingezet moet worden dat weekend.