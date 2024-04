Nabestaande over einde zaak Theodoor V: 'Woede, verdriet en onmacht'

Door het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om verpleegkundige Theodoor V. uit Veenhuizen niet te vervolgen, blijft het voor de nabestaanden onduidelijk hoe hun geliefden zijn gestorven. En voor sommige nabestaanden is dat moeilijk te accepteren.

De moeder van Ciska overleed in 2020 in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Jarenlang dacht ze dat haar moeder gestorven was aan de gevolgen van een coronabesmetting. Tot ze in 2023 gebeld werd over de strafzaak. Ze kreeg te horen dat haar moeder mogelijk door toedoen van V. aan haar einde was gekomen. "Na dat telefoontje stortte mijn wereld in. Ik ging helemaal kapot. Zoiets wens je niemand toe, en al helemaal niet je eigen moeder", vertelt Ciska.

V. bleek in gesprekken met diverse hulpverleners aangegeven te hebben het leven van meerdere in zijn ogen terminaal en ernstig lijdende patiënten voortijdig te hebben beëindigd. Hij zou beademingsapparaten hebben uitgezet of zonder instructie van een arts hogere doseringen morfine hebben toegediend. Maar het OM vond uiteindelijk onvoldoende bewijs dat V. strafbare handelingen heeft gepleegd.

'Heel veel spanning in anderhalf jaar'

Het besluit om de verpleegkundige niet te vervolgen valt Ciska zwaar. "Woede, verdriet en onmacht. Dat waren mijn eerste emoties. Anderhalf jaar heb ik, samen met alle andere nabestaanden, heel veel spanning ervaren. Hij heeft vier keer iets in vertrouwen aangegeven bij vier verschillende personen, maar zegt nu dat zijn woorden zijn verdraaid. Ik kan dat niet geloven."

Voor Ciska en andere nabestaanden begint het rouwproces opnieuw. "Het afscheid van mijn moeder was heel acuut. Het was de beginperiode van Covid en ik heb toen geen afscheid van haar kunnen nemen. Ik heb haar nog gesproken voordat ze naar het ziekenhuis ging, maar daarna nooit meer. Dat was heel erg, een duistere periode. En nu moet ik dit steeds opnieuw een plekje zien te geven. Dit raak ik niet meer kwijt."

Ciska zou V. graag persoonlijk willen spreken. "Temeer omdat ik zelf ook uit de zorg kom. Ik zou hem graag in de ogen willen kijken, want het is mijn overtuiging dat hij wel schuldig is. En ik kan niet begrijpen dat hij dit heeft gedaan. Dat geeft mij heel veel onmacht."

Verwerken met lotgenoten