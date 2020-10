168 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In onze provincie zijn er in het afgelopen etmaal 168 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Gisteren werden 122 besmettingen gemeld, maar toen was er een storing bij de GGD'en waardoor dat aantal lager kon zijn dan daadwerkelijk het geval. Door diezelfde storing kan het aantal van vandaag meer zijn dan het werkelijke aantal positieve tests van de afgelopen 24 uur, omdat de ontbrekende positieve besmettingen van gisteren kunnen zijn toegevoegd. Vandaag is te zien dat gisteren in de gemeente Aa en Hunze in totaal meer positieve tests zijn gemeld dan vandaag. Dat komt waarschijnlijk door een correctie van de cijfers na gisteren.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Assen, namelijk 48 positieve tests. Daarna volgen de gemeenten Emmen (+32) en Hoogeveen (+25). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en ook is er niemand in Drenthe de afgelopen 24 uur aan het coronavirus overleden. In totaal zijn 4.420 Drenten positief getest op het coronavirus sinds het begin van de uitbraak.

Landelijke cijfers

Landelijk meldt het RIVM 10.211 nieuwe besmettingen, maar daarbij wordt wel aangegeven dat dit getal een vertekend beeld geeft door de storing van gisteren. Toen zijn waarschijnlijk minder besmettingen gemeld dan er daadwerkelijk waren.

In de tabel hieronder staat het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 25-10-20)