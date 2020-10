Inloophuizen vrezen toekomst door onzekere coronaperiode

Kwetsbaar

De simpele maar voor (ex-)kankerpatiënten soms oh zo belangrijke knuffel mag al maanden niet meer, maar voor sommige huizen is het zelfs moeilijk om überhaupt open te kunnen. Een voorbeeld daarvan is het Toon Hermanshuis in Hoogeveen dat tot november de deuren gesloten heeft.

"Ja dat is natuurlijk erg verdrietig", vertelt een balende Joke Dijkema. Volgens de coördinator van het Toon Hermans Huis is het pand te klein om veilig afstand te houden voor de kwetsbare groep. "Ja, ze missen het. Daarom zeggen we ook: als je ons echt nodig bent, dan moet je mailen of bellen en dan kijken we naar wat er wel mogelijk is."

Naast het feit dat veel inloophuizen merken dat gasten niet kunnen of durven te komen, speelt er nog een ander groot probleem: het gebrek aan inkomsten. Door de pandemie gaan evenementen zoals de Samenloop voor Hoop en de Roparun niet door. Juist die evenementen leveren veel geld op voor de huizen.

"Van de Samenloop voor Hoop krijg je zo'n twintigduizend euro. En ook een groot evenement als de Roparun genereert veel inkomsten", legt Josje Hamel van het Hamelhuys in Assen uit. "We missen alleen al in 2020 zo'n vijftig- tot zestigduizend euro."

Zorgen

De twee inloophuizen missen allebei zo'n zeventig tot tachtig procent van de normale inkomsten, terwijl de huur van de panden wel betaald moeten worden. Het is een probleem waar meerdere inloophuizen tegenaan lopen, en die komt bovenop de zorgen die ze hebben over de gasten die normaal gesproken het huis bezoeken.

"Ja, ik vrees zeker voor ons voortbestaan", zegt Dijkema van het Toon Hermans Huis. "We zijn niet een organisatie die veel reserve heeft. Dat hoeft normaal gesproken ook niet. Maar nu teren we enorm in."

Hamel van het inloophuis in Assen deelt die zorgen. Ze kan het nog wel even uitzingen, maar ook daar raken de reserves op. "Ja, ik ben er wel bang voor. Als de geldstroom ophoudt, dan maak je op wat je in al je zuinigheid in vijf jaar bij elkaar hebt gespaard en dan is het over."

Bij het Toon Hermans Huis in Hoogeveen hopen ze op veel donaties. (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Geld

"We vragen nu bedrijven, fondsen en individuen of ze bereid zijn om ons te steunen. Maar goed, er zijn meer organisaties die nu geld nodig hebben", vertelt Dijkema over de acties die het Toon Hermans Huis in Hoogeveen onderneemt om toch geld binnen te krijgen.

Ook in Assen zitten ze niet stil en komen er mondjesmaat giften binnen. Zo werd er vandaag tijdens de lunch door een vrijwilliger vijfhonderd euro gedoneerd die ze had opgehaald met de verkoop van onder andere zelfgemaakte mondkapjes. "Hartverwarmend is het, ook mensen die ons via via kennen en zo doneren. Dat is fantastisch", aldus Hamel.

Huis in actie

Zoals gezegd lopen inloophuizen een boel geld mis door het niet doorgaan van grote evenementen. Om de huizen een hart onder de riem te steken is KWF Kankerbestrijding begonnen met Huis in Actie. Via een speciaal aangemaakte website kunnen mensen geld doneren aan een inloophuis bij hen in de buurt.

"Dat geeft lucht", vertelt Hamel over de actie. "Dit soort huizen zijn zo belangrijk. We merken dat gasten angstig en kwetsbaar zijn in deze periode. Dan is het fijn dat je daarover kunt praten met lotgenoten en onze vrijwilligers."

Ook in Hoogeveen zijn ze blij met de actie: "We hebben een streefbedrag van tienduizend euro, daarvan hebben we nu zo'n tweeduizend. Dus nog veel werk te doen. Maar alle kleine beetjes helpen", aldus een optimistische Dijkema tot besluit. Het Toon Hermans Huis in Hoogeveen hoopt in november zo snel mogelijk weer open te kunnen.