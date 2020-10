De Week van Drenthe: geen bouwstop windpark en nieuwe buurtsuper

Wat gebeurde er deze week allemaal in Drenthe? Je leest het hieronder terug in dit korte overzicht.

In Wijster opende er afgelopen maandag een nieuwe buurtsupermarkt, Supermarkt Wiester. Het dorp heeft het een half jaar zonder plaatselijke supermarkt moeten doen, maar daar is nu dus verandering in gekomen. De supermarkt is een idee van vader en dochter Jakko Kleine en Nathalie Jonkman. In de toekomst wordt gekeken of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de supermarkt kunnen werken.

Geen Zuidlaardermarkt

Normaal gesproken zou het dinsdag razend druk zijn in Zuidlaren, vanwege de jaarlijkse Zuidlaardermarkt. Door het coronavirus kon de 820ste editie echter niet doorgaan en bleef het dorp leeg. Veel ondernemers, bijvoorbeeld uit de horeca, worden getroffen door de afgelasting. Ondernemers uit de Stationsstraat kwamen met een alternatief.

Horecapersoneel in de zorg

Ook meldden we dinsdag dat in Hoogeveen horecamedewerkers worden ingezet in de zorg. Door de coronacrisis is het werk in de horeca weggevallen. Door horecapersoneel in de zorg in te zetten, wordt het reguliere zorgpersoneel wat ontlast.

Sneltesten voor Drentse huisartsen

Huisartsenzorg Drenthe heeft zo'n 4000 sneltesten ingekocht voor huisartsen in Drenthe, werd woensdag bekend. Drenthe is de enige provincie waar dit gebeurt. Met de sneltesten kunnen huisartsen en praktijkpersoneel sneller testen of zij besmet zijn geraakt met het coronavirus, wat voor minder uitval moet zorgen. Vijf huisartsenpraktijken in Drenthe hielden de deuren noodgedwongen gesloten vanwege coronabesmettingen onder het personeel.

Geen bouwstop voor windpark

De bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer hoeft niet te worden stopgezet, heeft de rechtbank donderdag besloten. Tegenstanders van het park, stichting Platform Storm en anderen, hadden de rechter gevraagd een bouwstop op te leggen. De rechter zei de zaak niet inhoudelijk te kunnen beoordelen, omdat niet duidelijk is voor wie de stichting de belangen behartigt. De stichting werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

Onderzoek naar oorlogsslachtoffers voetbal

Bij het Drents Archief in Assen was vrijdag de nationale aftrap van een tweejarig onderzoek naar duizenden oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal. Uitgangspunt is het oorlogsmonument van de KNVB, met daarop 2212 namen van omgekomen voetballers. Op het monument staan slechts initialen en achternamen, maar niet waar slachtoffers vandaan komen of bij welke club ze speelden. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft al heel wat informatie gevonden.

