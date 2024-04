Draagvlak voor de wolf gedaald van meerderheid naar minderheid

Het draagvlak van de wolf in Nederland is afgenomen; 42 procent van de Nederlanders vindt dat de wolf hier welkom is. In januari 2020 was dit nog 57 procent. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Het aantal Nederlanders dat de wolf helemaal niet welkom heet is verdubbeld ten opzichte van de vorige meting (oktober 2020: 9 procent; september 2023: 18 procent).

Angst gegroeid

Bij inwoners van wolvengebieden, zoals Drenthe, vindt 40 procent dat de wolf hier thuishoort (dat was 54 procent) en 38 procent vindt dat niet. Buiten wolvengebied gaat het om 46 procent die vindt dat de wolf hier hoort, tegenover 33 procent niet.

Het aantal mensen dat gebieden mijdt waar wolven voorkomen is gestegen van 23 procent naar 27 procent. Een derde van de 2.012 ondervraagde mensen zou het eng vinden om een wolf te zien op minder dan 50 meter; in 2020 was dit nog 28 procent.

Geen gevaar voor de mens

Wel denkt driekwart van de mensen dat de wolf geen bedreiging vormt voor mensen en dat is net zoveel als in 2020. Het idee dat de wolf mensen kan aanvallen, omdat dit gebeurt als mensen dichterbij leven, is gestegen van 16 naar 22 procent.

Het belangrijkste argument van tegenstanders van de wolf is dat wolven schapen, geiten, pony's en kalveren doden (nu 76 procent, in januari 2020 was dit 42 procent). Andere argumenten die steeds vaker worden genoemd door tegenstanders zijn dat er steeds meer wolven komen en dat wolven geen natuurlijke vijanden hebben. En 57 procent vindt dat er te weinig ruimte is voor de wolf in Nederland (was 46 procent).

Voorstanders zien nog altijd de ecologische waarde van de wolf en vinden dat de wolf vanuit historie bestaansrecht heeft in Nederland. Net als bij de vorige metingen noemen voorstanders het vaakst als reden dat de natuur zelf bepaalt of de wolf in de Nederlandse natuur past (69 procent). En 56 van de voorstanders heet de wolf welkom, omdat die hier vroeger ook voorkwam.

Roep om ingrijpen groter

Vier op de tien vindt dat wolven voor veel overlast en schade zorgen (dat was 27 procent). Een derde van de Nederlanders is voor ingrijpen bij dieren die voor overlast of schade zorgen. In januari 2020 was dat nog een vijfde deel.

Het draagvlak voor het doodschieten van wolven zodra ze in Nederland komen, is laag. In januari 2020 was 6 procent hier voorstander van en nu is dat 16 procent. Een derde van de ondervraagden is voor ingrijpende maatregelen als het vangen en terugbrengen van wolven; in januari 2020 ging het om 18 procent.

Iets meer Nederlanders dan in januari 2020 vinden dat boeren alleen recht hebben op compensatie als zij preventiemaatregelen hebben genomen (gestegen van 38 procent naar 43 procent). En 30 procent vindt dat de overheid boeren volledig moet betalen voor het nemen van preventiemaatregelen. 24 procent vindt juist dat de overheid niet moet betalen (dit was 17 procent).

Informatiepunt wolf

31 procent geeft aan dat zij wel meer zouden willen weten over de wolf in Nederland. Van de Nederlanders die meer informatie willen, wil 71 procent informatie over hoe wolven reageren op mensen en wat je moet doen als je een wolf tegenkomt.