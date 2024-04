Bijna 3000 veteranen staan stil bij oorlog en vrede: 'Als maten onder elkaar ervaringen uitwisselen'

Bijna drieduizend veteranen kwamen vandaag bijeen om stil te staan bij alle oudgedienden die op oorlogs- en vredesmissie zijn geweest. Al dertien jaar op rij wordt deze dag gehouden. "Een sfeer die ze herkennen van vroeger."

De Veteranendag is van groot belang voor de oudgedienden, legt de voorzitter van de Drentse Veteranendag Henk van de Boer uit. "Als maten onder elkaar ervaringen uitwisselen. Dat onderhouden, nieuwe contacten opdoen en met elkaar kunnen leren van nieuwere missies en hoe de manschappen daarin worden aangestuurd."

Herinnering levend houden

Het doel van de dag is de herinnering levend te houden, zegt Van de Boer. "Blijvend herinnerd te worden aan de uitzendingen van mannen en vrouwen tegenwoordig, op vredes- en oorlogsmissies."

De Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en Marco Out, burgemeester van Assen, legden bloemen bij het vernieuwde Veteranen-monument. In de verharding is een anjer te zien. "Dat symboliseert verzet, het opkomen voor vrede en veiligheid in de wereld. De witte anjer is het symbool geworden van de Veteranendagen", licht Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang toe.

Middelpunt van de belangstelling

Ook hij benadrukt dat het belang van Veteranendagen nog steeds groot is. "Het gaat om een stuk erkenning, waardering en zorg voor de veteranen. Dat is vastgelegd in de Veteranenwet, dus zo vrijblijvend is het allemaal niet. De mensen die gediend hebben voor hun land worden op één dag in het jaar gerespecteerd en komen in het middelpunt van de belangstelling."