'Boer Harms' van The Dutch Boys ware hit op TikTok

The Dutch Boys op het Mega Piraten Festijn in Borger in 2019 (Rechten: Van Oost Media)

In 1982 brachten The Dutch Boys het lied 'Boer Harms' uit. Destijds een enorme hit. Nu, 38 jaar later, staat het lied opnieuw in de schijnwerpers. Niet op de radio, of op televisie, maar op de app TikTok.

"Hartstikke mooi" en "erg grappig", vindt Jans Hoogeveen van The Dutch Boys het, al die (internationale) aandacht voor Boer Harms. "Het is vooral erg grappig dat de OranjeLeeuwinnen het gebruikten op TikTok." Afgelopen vrijdag plaatste het team een korte video van zichzelf op het sociale medium, waarbij de leeuwinnen vrolijk meedansten op Boer Harms, na een wedstrijd in het stadion van FC Groningen. Hoogeveen: "En daar reageerden dan allemaal Groningers op van 'Het is wel een Drents liedje'."

'We zijn echt verrast'

Hoogeveen vindt het 'heel apart' dat het liedje na zoveel jaar weer populair is. "Ik had het zeker niet verwacht. Wij (The Dutch Boys, red.) zijn echt verrast." Waarom het ineens zo populair geworden is, weet ook Hoogeveen niet precies. "Ik kreeg een paar keer wat appjes van bekenden die zeiden dat ik op Facebook moest kijken. Ik wist eerst niet eens wat TikTok is, nu weet ik dat wel."

"Kennissen, collega's en natuurlijk de reacties op Facebook... ik krijg heel veel reacties", vertelt Hoogeveen. Of er misschien nog wat voortkomt uit dit nieuwe succes? Hoogeveen wacht eerst maar eens even af, maar dat The Dutch Boys ooit weer op het podium staan, sluit hij niet uit. "We hebben twee jaar geleden na een tijd weer opgetreden, op het Mega Piraten Festijn in Borger en nog wat andere optredens. Dat was eigenlijk ontstaan uit de gein. We sluiten niets uit, maar dan zal de accu wel weer even opgeladen moeten worden."

Plannen voor een eigen TikTok zijn er in ieder geval niet. "Ik ben daar niet zo handig in", aldus Hoogeveen.

Boer Harms - Dutch Boys 1982