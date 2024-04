Jubilerende Krentenbloesemtocht zonder bloesem: 'De natuur is niet te voorspellen'

Over routes van 8, 18 en 33 kilometer rondom Dwingeloo lopen plukjes wandelaars de zogenaamde 'Krentenbloesemtocht'. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 1500 bezoekers en met het mooie weer van dit weekend lijkt het erop dat dat aantal ook nu weer gehaald wordt.

Helaas zien de wandelaars niet de naamgever van de tocht: de krentenbloesem. "Die is vorige week al uitgebloeid", lacht Ellen Kamphuis van wandelvereniging DOS Dwingeloo. "Nu zien we alleen groene takken. En bloeiende tulpen, dat is ook mooi."

Wel of geen bloesem, het maakt de organisatoren van de wandeltocht niet uit. De mensen komen toch wel, van heinde en verre zelfs. "Wij komen uit Nunspeet, Harderwijk en Ermelo", vertelt een wandelaarster. De groep van zes dames loopt de kortste route. "We hebben maar twee kilometer gehad, nu zijn wel al toe een een hapje en een drankje."

Jubileum

Het vrolijke gezelschap strijkt neer bij de tweede pleisterplaats, het voormalig Planetron van Dwingeloo. Die plek is voor de gelegenheid feestelijk aangekleed. De organisatie heeft dan ook wat te vieren: het is de 75-ste Krentenbloesemtocht. "Vroeger was het echt een wedstrijd. Mensen liepen in rokjes met witte shirtjes aan. Je werd beoordeeld op hoe netjes je liep en daar kreeg je bekers voor. Nu gaan mensen voor een beleving: de bezienswaardigheden en het hapje en drankje", duidt Kamphuis.

In de benen

Zolang een succesvol evenement in de benen houden, dat is teamwork. "We zijn met dertig vrijwilligers en iedereen heeft z'n eigen taak. Maar ook al onze partners werken mee, waardoor het echt een familiegebeuren is,"

Een eindje verderop strijken wandelaars neer op een picknickbank. "Wij komen uit Harlingen", vertelt een man. "We oefenen voor de zesdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder. En dus pakken we alle wandeltochten mee. Deze is prachtig!"

'Wat je niet kent mis je niet'

Maar of de Harlinger de wandeltocht nog mooier had gevonden met krentenbloesem? "Ik had nog nooit een krentenbloesem gezien en nu nog steeds niet. Wat je niet kent mis je ook niet", lacht hij.