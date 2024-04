De week van Drenthe: Grim weg bij FC Emmen en verpleger Theodoor V. niet vervolgd

Kunstmatige intelligentie en de wolf

Waar gaat de wolf zich in de toekomst vestigen in Drenthe en andere delen van het land? Op die vraag denken wetenschappers antwoord te kunnen geven op basis van een nieuw AI-model.

FC Emmen neemt afscheid van Fred Grim

De voetbalcompetitie in de Keuken Kampioen Divisie duurt nog vijf wedstrijden maar bij FC Emmen zit Fred Grim dan niet meer op de bank. De club heeft de trainer op non actief gezet. Ook assistent Erwin van Breugel wordt bedankt voor de moeite.

Meer fietsers overleden in verkeer

Voor het eerst in jaren overleden er in het verkeer in Drenthe meer fietsers dan inzittenden van een personenauto. Dat meldt het CBS. Volgens Veilig Verkeer Nederland zijn daar verschillende redenen voor.

Franse parachutisten operatie Amherst herdacht

In heel Drenthe werd deze dagen stilgestaan bij operatie Amherst. Franse parachutisten landden aan het einde van de oorlog in onze provincie om de bevrijding van Noord-Nederland te versnellen. Drie-en-dertig van hen kwamen om, zij worden op verschillende plekken herdacht.

Verpleger Theodoor V. niet vervolgd

"Wij hadden heel graag een zwart-wit antwoord gegeven, of het wel of niet is gebeurd", zegt Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie. "Maar het strafrechtelijk onderzoek richt zich op het vinden van bewijs. Dat hebben we niet gevonden en dan moeten we tot de conclusie komen dat we niet kunnen vervolgen."