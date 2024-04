Meerdere gewonden bij ongeluk op A28 bij Hoogeveen

Bij een ongeluk op de A28 bij Hoogeveen zijn vanmiddag meerdere gewonden gevallen. Volgens een omstander gaat het om drie personen. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De botsing gebeurde even voor 14.30 uur bij Hoogeveen-Oost, in de richting van knooppunt Hoogeveen. De weg is momenteel afgesloten, overig verkeer richting Assen, Meppel en Ommen moet omrijden.