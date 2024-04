Verdachte dubbele moord Weiteveen gaat verklaring afleggen

"Hij komt naar de zitting, dat is zeker", zegt de advocaat van K., Justus Reisinger. "En hij is bereid daar ook iets te zeggen. Hij heeft vanaf het begin aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek." Inhoudelijk wil de advocaat verder niet op de zaak vooruitlopen.

Aangiftes

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 50-jarige Richard K. van de dood van Sam en Ineke, het echtpaar dat zijn ouderlijk huis in Weiteveen kocht. K. heeft zijn betrokkenheid bij hun dood toegegeven.

De verdachte had een langlopend conflict met de slachtoffers. Het OM liet eerder weten dat "beide partijen het laatste jaar meerdere meldingen en enkele aangiften hebben gedaan van in hun ogen overlast gevend of strafbaar gedrag door de ander".