Bijna duizend Molukse motorrijders rijden herdenkingstocht door Drenthe

Zo'n acht- tot negenhonderd voornamelijk Molukse motorrijders overspoelen vanmiddag de Molukse wijk in Hoogeveen. Ze doen mee aan de 15e editie van de Peringatan Ride out. Een herdenkingstocht om de tweede president van de Molukken, Chris Soumokil, te herdenken.

Naast het herdenken van hun president zamelen de motorrijders ook geld in. Dat is bedoeld voor de politieke gevangen op de Molukken en voor de ondersteuning van activisten die voor de Molukken opkomen. De organisatie verwacht zo'n 20.000 euro op te halen.

Het verhaal vertellen

"Laten zien dat wij er zijn. Veel mensen kennen het verhaal van de Molukken niet. Wij willen dat kenbaar maken. Ons moederland heeft een koloniaal verleden waar weinig over gesproken wordt. Wij zijn een stukje van wat eigenlijk een vergeten verhaal is", aldus Matulessy over de tocht die onderweg veel bekijks trekt. Op verschillende plekken langs de route staan mensen met de Molukse vlag te zwaaien.

De motorrijders zijn vanochtend begonnen in Groningen. Via Bovensmilde is de groep naar Hoogeveen gereden. Bij elk plek waar ze stoppen wordt een minuut stilte gehouden, een gebed uitgesproken en de Molukse vlag halfstok gehangen. Het eindpunt van vandaag is de Molukse wijk in Almelo.