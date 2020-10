De Loohoeve in Schoonloo gaat sterrenmenu's landelijk bezorgen

"Van Maastricht tot Heerenveen kunnen ze bestellen bij ons. Financieel moet er gewoon het nodige binnenkomen. We willen graag blijven bestaan", zegt gastvrouw Marleen Brouwer.

Het restaurant met Michelinster kookte ook al met de eerste coronagolf thuismenu's. Maar de bezorgservice bleef toen beperkt tot de noordelijke regio. Chef-kok Jeroen Brouwer en echtgenote Marleen gingen toen zelf op pad, om de bestellingen in menutasjes op carpool- en parkeerplaatsen persoonlijk af te leveren aan gasten. Ook kon er afgehaald worden bij het restaurant in Schoonloo.

Personeel aan werk houden

Nu de horeca opnieuw noodgedwongen de deur gesloten moet houden, hebben de Brouwers besloten nationaal uit te pakken. "We moeten toch ons geld verdienen. We hebben hier drie gebouwen staan met een half hectare erbij, dat moet allemaal wel betaald worden. En we willen ook graag onze twintig personeelsleden aan het werk houden. Die wil ik zelf kunnen betalen, zonder gebruik te maken van steunregelingen", zegt Marleen Brouwer strijdlustig.

Dat ze met hun landelijke bezorgdienst collega's in andere regio's, die het ook moeilijk hebben, het brood uit de mond stoten, zo ziet Brouwer dat zelf niet. "Er zijn ook andere sterrenrestaurants, die ook overal bezorgen. Waarom wij dan niet?", zegt ze. "We moeten wel overleven, en de kansen aangrijpen die zich voordoen."

Menu's in boxen

De koelvrachtwagen met Loohoeve-menu's moet deze week voor het eerst gaan rijden op vrijdag en zaterdag. "We zien donderdag wel waar alle bestellingen vandaan komen. De wagen levert de menu's vervolgens overal af in dozen", vertelt Brouwer. "Bijna overal dan, want de Waddeneilanden, die gaan we dus niet doen."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Chef-kok Jeroen Brouwer van De Loohoeve gaat thuismenu's koken die door het hele land gaan (Rechten: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

De vergelijking met de maaltijdboxen van Hello Fresh is snel gemaakt, en die gaat volgens Brouwer voor een deel op. "Dat komt redelijk dicht in de buurt. Alleen onze menu's zijn vers gemaakt, die van Hello Fresh moet je zelf nog helemaal koken."

Ondertussen kunnen Marleen en Jeroen Brouwer nog wel hun hotel draaiende houden. De Loohoeve is niet alleen een door Michelin bekroond restaurant, er zitten ook twaalf hotelkamers in. Die kunnen ondanks de verscherpte coronamaategelen gewoon open blijven. Dit weekend zat het hotelgedeelte goed vol volgens Brouwer. "Vrijdag waren we zelfs uitverkocht. We hadden 24 gasten. En zaterdag zaten we bijna vol. De arrangementen gaan goed, en mensen gunnen zichzelf toch wel een uitje."

Balen van alcoholverbod

Een flinke domper was volgens Brouwer wel dat afgelopen vrijdag ook voor hotels ineens het verbod op het schenken van alcohol na acht uur 's avonds erbij kwam. "Dat was echt balen. Ik snap niet helemaal dat wij moeten boeten voor alcoholmisbruik elders in hotels, door jongeren. Alsof gasten bij ons in het hotel zich schuldig zouden maken aan een drankgelag. Een goed glas wijn bij het eten moet toch gewoon kunnen, maar helaas."

Brouwer heeft er inmiddels een alternatief voor bedacht. "Soms moet je een beetje creatief zijn. Ik heb inmiddels een frisse alcoholvrije cocktail bedacht, die rustig na achten geschonken kan worden." Ondertussen wijst ze hotelgasten die bij hen dineren erop, dat het misschien slim is om tijdig een flesje wijn te bestellen, voor bij het eten. "Op het moment dat het acht uur is geweest en de fles is nog niet leeg, kan ik moeilijk als gastvrouw de fles gaan afpakken. Dat kun je toch niet maken?"

Bijschenken uit eigen fles

Of ze daarmee als hotel niet in strijd handelt met de regels? Volgens Marleen Brouwer niet. "Ik heb de noodverordening er nog eens goed op nagelezen. Er staat niks over in. Ik mag als hotelier in elk geval geen alcohol meer serveren aan gasten. Maar dat gasten hun glas niet meer zouden mogen vullen met hun eigen fles wijn, dat staat nergens." En als ze dan uiteindelijk toch in overtreding blijkt, "dan hoor ik dat vast en zeker snel genoeg", zegt Brouwer met een lach.