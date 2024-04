Bij een gewelddadige diefstal in Eelderwolde is vannacht een elektrische fiets meegenomen. Dat gebeurde bij fastfoodrestaurant McDonald's aan de Oriëntatielaan.

Bij de diefstal werd een mes gebruikt. De politie laat in een melding op Burgernet weten op zoek te zijn naar twee jonge jongens in zwarte kleding. Ze zijn weggefietst in de richting van Hoogkerk.