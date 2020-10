Politie controleert langs Duitse grens op invoer illegaal vuurwerk

"We denken dat de nieuwe regels door de handel al worden nageleefd, dus dat betekent dat het niet in Nederland te koop is", zegt Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie bij de NOS. "Tegelijkertijd weten we ook dat mensen die van vuurwerk houden het als uitje zagen om over de grens vuurwerk te halen. We willen voorkomen dat daar verboden vuurwerk tussen zit."

En de controles zijn al begonnen. "Waar we vooral energie in steken is de criminele handel in illegaal vuurwerk", zegt Verkuijlen. "Daar zijn we dit jaar al vroeg mee begonnen. We hebben steeds beter zicht op de criminele netwerken die zich daarmee bezighouden. Er is nu al 50.000 kilo in beslag genomen in Duitsland en 20.000 kilo in Nederland."

In september waren er in Drenthe al meldingen van vuurwerkoverlast. Zo kwamen er onder meer klachten vanuit Schoonebeek, Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam en verschillende wijken in Emmen. De politie in Emmen gaf toen ook al aan de komende tijd vaker te controleren.