Seizoenkaarthouder uit Eelde maakt zich op voor historisch duel in Leverkusen

VOETBAL - Het wordt voor Gerrit Jan Oude Booijink uit Eelde waarschijnlijk een onvergetelijke zondagavond. Hij is seizoenkaarthouder van Bayer Leverkusen. Na elf titels op rij voor Bayern München kan de club uit West-Duitsland voor het eerst in de historie kampioen worden. Oude Booijink zit in het stadion als Bayer Leverkusen-supporter, vanavond tegen Werder Bremen.

De eerste ontmoeting met de Duitse club was in 2013, toen hij aanwezig was bij het duel tussen Bayer Leverkusen en Hannover 96. Dat maakte dusdanig veel indruk op Oude Booijink dat hij in de seizoenen erna regelmatig de auto pakte om vanuit zijn woonplaats Eelde een wedstrijd te bezoeken in de BayArena in Leverkusen. Reistijd: ongeveer drie uur heen.

Onderdeel van zijn leven

De liefde voor Bayer Leverkusen kwam in een stroomversnelling terecht toen Oude Booijink zijn vader als verrassing meenam naar een wedstrijd tegen VfL Wolfsburg in 2016. "We hadden een leuke dag gehad, de sfeer was top en toen dacht ik: waarom doe ik dit niet vaker? In de seizoenen erna bleef ik komen en kocht ik losse kaarten", zegt hij tegen RTV Noord

In coronatijd besloot Oude Booijink twee seizoenkaarten te kopen. Vaak neemt hij zijn zoontje van 9 mee. "Tijdens corona kwam ik erachter welke dingen ik het meest miste. Mensen missen horeca en dat soort dingen. Dat vind ik ook leuk, maar wat ik écht miste was naar Leverkusen gaan. Het is onderdeel van mijn leven. Toen alles weer open ging dacht ik: nu haal ik ook een seizoenkaart. Dit seizoen is mijn derde jaar als seizoenkaarthouder."

In race voor drie prijzen

Dit seizoen belandt Oude Booijink met zijn neus in de boter, of zoals ze in Duitsland zeggen: Er hat Schwein gehabt. Bayer Leverkusen kan vanavond thuis tegen Werder Bremen (aftrap 17.30 uur) voor het eerst in de historie de landstitel pakken. Daarnaast speelt Leverkusen in mei de bekerfinale in Berlijn tegen 1. FC Kaiserslautern en staat de club op de drempel van de halve finale van de Europa League, na een overtuigende 2-0 zege op West Ham United.

"Het leuke van Bayer Leverkusen is dat het enerzijds wel een grote bekende club is die vaak meestrijdt om Europees voetbal. Aan de andere kant is het ook een hele regionale club", vertelt Oude Booijink. "Het stadion is relatief klein: er kunnen 30.000 toeschouwers in en Leverkusen heeft geen grote fanschare in de rest van Duitsland, zoals dat wel het geval is met clubs als FC Bayern, Borussia Dortmund en HSV."

Afrekenen met bijnaam Vizekusen

In 2002 eindigde Leverkusen één punt achter kampioen Borussia Dortmund, terwijl Bayer met drie speelrondes te gaan liefst vijf punten voorsprong had. Ook verloor Bayer Leverkusen de bekerfinale (van Schalke met 4-2) én de finale van de Champions League (tegen Real Madrid, 2-1). Het leverde de club de bijnaam Vizekusen op, refererend aan drie keer een tweede plek. In totaal is de club vijf keer als tweede geëindigd in de Duitse competitie.

Dit jaar is alles anders en kan de bijnaam de prullenbak in. Om te beginnen vanavond: bij winst is Leverkusen dus zeker van de titel en dat is sowieso een prestatie op zich, in een competitie die al jarenlang wordt gedomineerd door Bayern München. De laatste keer dat de titel niet naar de meest succesvolle club van Duitsland ging was in 2012, toen Borussia Dortmund kampioen werd.

'Succes komt niet uit de lucht vallen'

Bayer Leverkusen kan ook nog eens de eerste Duitse landskampioen worden die ongeslagen de titel pakt. "Het succes komt niet helemaal uit de lucht vallen", weet Oude Booijink. "Er is een aantal jaren gewerkt aan een meerjarenplan onder leiding van technisch directeur en oud-speler Simon Rolfes. Ook trainer Xabi Alonso is superbelangrijk. Beide zijn de sleutel tot het succes."