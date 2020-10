FC Zuidlaren hoopt dankzij acht ton op groene velden en warme douches

Zo'n acht ton is er nodig om sportpark Wenakkers toekomstbestendig te maken, zo staat in het nieuwe accommodatieplan van de gemeente Tynaarlo. Morgen praat de gemeenteraad erover.

Koud water

Een rondleiding door het clubgebouw laat al snel zien dat het moet worden opgeknapt. Hier en daar zit wat houtrot, het plafond ziet er niet helemaal fris uit en er hangen nog oude boilers. "Met zo'n grote club als FC Zuidlaren waar heel veel gedoucht wordt, zie je ook dat je in de ene kleedkamer warm water hebt en in de andere koud water", legt Van de Lageweg uit. "Deze boilers zijn ook echt aan vervanging toe, is uit een rapport gebleken. Het is natuurlijk niet goedkoop om zo'n installatie te vervangen. Daarnaast zijn deze ketels gewoon niet duurzaam. Tegenwoordig praat je over zonneboilers of andere methoden."

Kale plekken op velden

Daarnaast zijn ook de velden toe aan een opknapbeurt. Door de lemen onderlaag van het veld is het volgens de penningmeester in de zomer lastig om het grasveld groen te houden en in de herfst is het veld regelmatig te nat. "Als het heel veel regent dan zijn we genoodzaakt de trainingen eruit te gooien, want anders gaat het veld helemaal stuk."

Een O2-grasveld is volgens de penningmeester de oplossing: het water wordt in een onderlaag opgevangen. Het stroomt dus weg als het natte seizoen start, maar houdt nog genoeg in de reserves voor het droge seizoen. "Ook kunnen we met zo'n veld meer uren op het veld trainen", vertelt Van de Lageweg. "Waar je op een normaal veld 300 uur kunt trainen, kun je op zo'n O2-veld 400 uren trainen."

Eerdere plannen

Het achterstallig onderhoud moet nodig worden aangepakt. In het nieuwe accommodatieplan wordt dan ook niet voor het eerst gesproken over de renovatie. "Drie of vier jaar geleden heeft er een ander plan gelegen. Dat ging helaas niet door", legt de penningmeester uit. In 2017 lag er een plan om het Harens Lyceum in Zuidlaren naar het sportpark te verplaatsen. Een nieuw school- en sportcomplex zou op de grond van De Wenakkers aarden. Maar doordat het leerlingenaantal zo drastisch daalde, vielen ook die plannen in het water.

Acht ton voor vernieuwing?

In het nieuwe voorstel dat nu bij de gemeenteraad ligt, krijgt sportpark Wenakkers, waar FC Zuidlaren speelt, ruim 8 ton. Voor de renovatie van het kleedgebouw is zo'n 325.000 euro vrijgemaakt en 25.000 euro is bedoeld voor de lekkage bij het dak van de kantine. Daarnaast is er vier ton om de velden weer in goede staat te krijgen en ballenvangers op de velden te plaatsen. De rest van het geld moet gaan naar de beregeningsinstallatie voor het veld en structurele kapitaallasten.

Het nieuwe accommodatieplan voor Zuidlaren is bedoeld om met duurzame accommodaties in het dorp sportclubs en scholen toekomstbestendig maken. Eerder werden sportaccommodaties en scholen in Vries, Eelde en Tynaarlo al gerenoveerd of opnieuw gebouwd. Nu is Zuidlaren aan de beurt. Morgen buigt de gemeenteraad van Tynaarlo zich over het voorstel om dertig miljoen euro beschikbaar te stellen voor de scholen, sporthallen en dit sportpark.

