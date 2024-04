Minister Adema wilde verbod op glyfosaat, maar coalitie besliste anders

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft begin oktober in het kabinet gepleit voor een verbod op onkruidverdelger glyfosaat. Dat deed hij vanwege zorgen over een mogelijk verband met de ziekte van Parkinson. Zijn voorstel stuitte op verzet binnen de coalitie.

Dat blijkt uit documenten die Zembla via een beroep op de Wet open overheid (Woo) verkreeg. Adema vond in de ministerraad minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) tegenover zich. Hij vreesde voor 'precedentwerking' wanneer het advies van pesticideautoriteit Ctgb, die stelde dat glyfosaat veilig is, niet zou worden gevolgd.

Scherpe kritiek

In de ministerraad werd uiteindelijk besloten dat Nederland zich bij de Europese stemming over glyfosaat zou 'onthouden'. Dat was ook het standpunt dat Adema publiekelijk verdedigde. Dat kwam hem op scherpe kritiek vanuit de Tweede Kamer te staan, waar een meerderheid voor een verbod op glyfosaat was.

Adema had zorgen over de veiligheid van glyfosaat op basis van gesprekken die hij voerde met hoogleraar neurologie Bas Bloem (Radboud Universiteit). Ook zag hij rapporten in waaruit blijkt dat mensen na blootstelling aan grote hoeveelheden glyfosaat Parkinson-achtige symptomen ontwikkelen.

Uit de Woo-stukken blijkt ook dat Adema aanvullend advies inwon bij het RIVM. Die noemde tijdens een ontmoeting met Adema de conclusie van het Ctgb, dat er geen verband met Parkinson zou zijn, 'niet logisch'.

Al jaren omstreden

Over glyfosaat, door fabrikant Monsanto op de markt gebracht als Roundup, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver als de bij en veel andere diersoorten ernstig bedreigen.