Code geel vanwege buien en zware windstoten: 'Kan er woest aan toe gaan'

De waarschuwing geldt vanmiddag voor heel Nederland, al verschillen de tijden per provincie. Voor Drenthe is code geel van 15.00 tot 18.00 uur van kracht.

Gure buien, stevige wind

"Een koufront trekt vanmiddag over ons heen. Dat levert gure buien op, met regen en misschien ook wel onweer", zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "En de wind zal af en toe stevig uithalen. Het kan er even woest aan toe gaan."

Bij de onweersbuien kunnen volgens het KNMI windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. Ook is er kans op hagel, die plaatselijke gladheid kan veroorzaken. Het slechte weer trekt in oostelijke richting over onze provincie weer weg.

Graadje vorst

De komende dagen blijven wisselvallig. "Dit is de voorbode van wat ons de rest van de week te wachten staat, want we houden een stevig buiig weerbeeld", aldus Nienhuis. "En in de nacht is aan de grond een graadje vorst mogelijk."