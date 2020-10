Jongerenwerkers strikken boerin Annemiek voor talkshow over respect

Een serie waarbij zij in gesprek gaan met verschillende mensen die veel met respect te maken hebben. Vandaag schuift boerin Annemiek Koekoek uit Tynaarlo aan. Robin Geertsma van Jongerenwerk Tynaarlo en een van de bedenkers is daar heel blij mee. "Mooi dat iemand zoals Annemiek meedoet. De boerin die meedeed aan het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw ontplofte op social media, mensen hebben opeens een mening over haar. Maar ze is zelf ook nog een jongere."

Invloed sociale media

Boerin Annemiek twijfelde niet toen zij werd gevraagd aan te schuiven bij de talkshow. "Respect is een heel belangrijk onderwerp. Jongeren hebben door de invloed van social media soms niet door wat zij aanrichten bij mensen. Ze verschuilen zich achter hun account", vertelt Annemiek.

Boerin Annemiek heeft zelf meegemaakt hoe waardevol respect is. "Mensen vormen opeens een heel duidelijke mening over je, zonder je te kennen. En dat was niet altijd even respectvol, het tegenovergestelde zelfs".

Door en voor jongeren

Het programma dat gemaakt is voor jongeren wordt ook gemaakt met jongeren. Jongeren schuiven aan en vertellen hun ervaring met respect. Maar ook achter de schermen van de talkshow is een aantal jongeren actief.

De gastheer in de studio is Kars Bleumink, een van de jongeren die vandaag een dagje meekijkt achter de schermen. "Erg leuk om bij zoiets mee te kijken. En een belangrijk onderwerp. Waar wij ook in onze vriendengroep mee te maken hebben. Iets waar we elkaar we op aan spreken als iets niet respectvol is."