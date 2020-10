Fitter in de klas na een frisse neus

Hoeveel tijd breng jij door in de natuur? Wekelijks twee uur in het groen doet veel goeds voor je gezondheid. IVN houdt daarom de #2uurnatuur challenge. Op ROEG! vind je elke week tips waarmee je met plezier die twee uur (of meer) in Drenthe haalt. Vandaag een paar tips van Mathijs ter Bork, IVN docent, speciaal voor leraren van het basisonderwijs.

De #2uurnatuur challenge van IVN Natuureducatie is in volle gang. "Ook scholen en leerkrachten willen graag meer met leerlingen naar buiten, de natuur in en tijd besteden aan natuureducatie. Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat buitenonderwijs niet alleen gezond, maar ook belangrijk is voor de ontwikkeling van het kinderbrein", zegt IVN docent Mathijs ter Bork, die in 2010 tot Leraar van het Jaar van het basisonderwijs werd verkozen.

5 tips voor meer natuur in de klas

"Maar hoe doe je dat nou, twee uur per week de natuur in, met zo'n strak rooster en zo'n bomvolle agenda? Voor alle leraren in het basisonderwijs heb ik vijf tips."

Deze tips zijn voor het basisonderwijs. Maar hoe zou het zijn als je bijvoorbeeld tip 4 en 5 toepast in jouw gewone werkdag? Gegarandeerd meer plezier en concentratie!

1. Kleine pauze: natuurmomentje

Met een natuurmomentje haal je de natuur naar binnen. Hoewel je deze momentjes natuurlijk ook lekker buiten kunt doen.

- Mijn oud-collega nam een jaar lang iedere maandag 'raadselfruit' mee. De leerlingen mochten die maandag een stukje fruit bekijken, ruiken en proeven. De gekste vruchten kwamen voorbij!

- Vraag de leerlingen om een 'natuurmomentje' te delen. Daag ze uit. Natuurmomentjes van kinderen lopen uiteen van het verzamelen van kastanjes tot het zien van een eekhoorn. Alles is goed, zolang het uit de leerlingen komt. Andere leerlingen raken mogelijk gestimuleerd om zelf ook natuurmomentjes te willen beleven.

- Neem iedere dag iets mee van buiten. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Laat de leerlingen dit bekijken, hun vragen erover stellen, laat ze iets ontdekken wat ze nog niet wisten. Je zult zien dat natuurattributen eigenlijk altijd wel iets verrassends laten zien, als je maar goed kijkt!

2. Rondje rennen

Laat je klas een rondje rennen rond de school na een lange instructieles. Ze krijgen er niet alleen een frisse neus door, maar vooral ook nieuwe energie om daarna weer fris en fruitig met de instructielessen mee te kunnen doen.

3. Les in de buitenlucht

Geef deze maand iedere week tenminste één buitenles! Kijk op www.buitenlesdag.nl voor lessuggesties voor alle vakgebieden. Wist je dat muziekonderwijs ook héél goed buiten gegeven kan worden? Ik heb zelf ervaren dat de liedjes een nieuwe dimensie krijgen als je ze buiten in een kring gaat zingen. Eventueel met spelletjes van het liedje erbij of... als je het echt memorabel wilt maken, met een gitaar!

4. Wekelijkse wandeling

Maak deze maand iedere week één korte buitenwandeling. Laat de leerlingen iedere wandeling op iets anders focussen. Geloof me als ik zeg dat deze wandelingen zich zullen terugbetalen in actievere, meer betrokken leerlingen. Met de #2uurnatuur challenge worden veel verschillende tips gegeven voor dingen in de natuur waar je je op kunt focussen, denk aan paddenstoelen, de regen of het zwerfafval dat je tegenkomt.

5. Alle meesters en juffen naar buiten

Ga in de pauzes niet in de lerarenkamer zitten, maar ga met z'n allen lekker mee naar buiten. Als je geen pleindienst hebt, kun je wellicht een korte wandeling in de buurt gaan maken met enkele collega's. Als je wel pleindienst hebt, kun je lekker meedoen met spelletjes op het schoolplein. Kijk ook eens tussen het groen op het schoolplein. Wie weet wat je allemaal tegenkomt! Je zult merken dat je fitter in de klas komt én dat je je leerlingen op het schoolplein op een andere manier hebt zien spelen dan tijdens de 'leerkrachtgebonden' momenten.

