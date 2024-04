Nederlands Beachkorfbalteam oefent in Havelte en heeft grote ambities

In Havelte speelde het Nederlandse Beachkorfbalteam vanmiddag een oefenwedstrijd tegen DOS'46 uit Nijeveen.

De doelstelling van het pas gevormde beachkorfbalteam is op zijn zachtst gezegd ambitieus te noemen. "We willen ons over een dikke week kwalificeren voor de World Games in China in 2025 en daarvoor moeten we volgend jaar wereldkampioen worden in Pataya in Thailand, of in ieder geval bij de beste twee Europese landen eindigen. Dat is de opdracht", zegt bondscoach Roelof Koopmans.

Ervaren bondscoach

Koopmans was van 2016 tot 2021 bondscoach van Polen, de huidige wereldkampioen. Hij is een Drent. "Een Havelter als bondcoach van het Nederlandse Beachkorfbalteam. We hebben helaas nog geen Drentse spelers, maar dat gaat in de toekomst vast gebeuren. Hier oefenen in Havelte is superleuk", lacht hij.

Beachkorfbal wordt gespeeld in één speelveld van 20 bij 10 meter met twee korven op 4 meter uit de achterlijn. Er wordt gespeeld met vier tegen vier, twee dames en twee heren.

Geduchte tegenstander

Tegenstander is vandaag DOS'46 uit Nijeveen. "Leuk dat ze hier zijn. Dat helpt ons in het ontwikkelen. Wij weten nog niet zo goed waar we staan. Vandaag is weer een graadmeter van welk niveau we kunnen halen."

"Roelof had ons gevraagd en als je tegen het het eerste Nederlandse Beachkorfbalteam kan spelen, dan doe je dat natuurlijk. Dat is harstikke leuk. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, want voor ons is dit natuurlijk nieuw", zegt DOS'46-speler Jorne van der Zee.

Zwaarder dan gewoon korfbal

Ryanne Segaar is al een ervaren beachkorfbalster. Ze heeft de afgelopen jaren al mee gedaan in Polen, Marokko en Frankrijk. "Ik vind het een super leuk spelletje om te doen. "Het is wel zwaarder, conditioneel. De partijtjes zijn korter. Je speelt maar twee keer zes minuten. Het is zo zwaar op het zand dat je echt wel denkt: ik wil wel wisselen. Bij een normaal partijtje heb ik dat niet zo snel."

"Je ziet dat landen het steeds serieuzer gaan nemen omdat het op de lijst met sporten voor de World Games terecht is gekomen. Dat betekent dat er ook steeds meer landen meedoen. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling", vervolgt Segaar.