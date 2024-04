Aziatische hoornaar gevangen op drie plaatsen in Drenthe

In Drenthe zijn in korte tijd verschillende Aziatische hoornaars waargenomen. Zaterdag werden drie exemplaren in Uffelte, Hoogeveen en Geesbrug gevangen.

Imkers zijn bezorgd over de opkomst van de exoot. "Zodra het warmer wordt komen ze hogerop in Nederland", zegt Willem Wobben van de Imkersvereniging Ruinen e.o..

In heel Drenthe staan 135 vallen om de Aziatische hoornaar te vangen, aldus Wobben. Het gaat om koninginnen en hij heeft een van de hoornaars bewaard in een potje. "Het is de eerste keer dat we in Drenthe binnen zo'n korte tijd drie exemplaren hebben gevangen. Ze vreten onze normale bijen op, maar zorgen ook voor een slachting bij andere insecten."